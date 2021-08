Mtb, il lecchese Juri Zanotti conquista l’argento ai Campionati del mondo

Il campione italiano ed europeo di Mtb under 23 arriva secondo nel Cross Country in Val di Sole

Juri Zanotti: “Una gioia immensa chiudere sul podio in un mondiale e soprattutto davanti al tuo pubblico!”

VAL DI SOLE – Raggiunge il secondo gradino del podio nella disciplina Cross Country l’atleta lecchese Juri Zanotti, classe 1999, in gara tra gli under 23 ai Campionati mondiali UCI di Mountain Bike in Val di Sole.

Quest’anno l’atleta di Airuno, nel lecchese, si è meritato il titolo di Campione Italiano XCO u23 a Bielmonte e di Campione Europeo a Novi Sad in Serbia. Nella gara del Team Relay la squadra azzurra ha infatti dominato la competizione conquistando l’oro grazie a Zanotti che, superando il collega belga, ha gestito abilmente il vantaggio.

Nella staffetta italiana ai Campionati che si stanno svolgendo in Trentino, Zanotti è riuscito a far registrare il secondo miglior tempo della giornata, sebbene la squadra nel Team Relay non sia riuscita a rimontare oltre il quarto posto.

Juri Zanotti, a poche ore dalla conclusione della gara, sceglie i social per esprimere la soddisfazione per il traguardo raggiunto. Su un post Facebook nella pagina ufficiale del vicecampione del mondo si legge:

“UCI WORLD CHAMPIONSHIP

Cuore, testa, gambe… ARGENTO!!!

Una gioia immensa chiudere sul podio in un mondiale e soprattutto davanti al tuo pubblico!”

La Bikeland in Val di Sole si chiuderà domani, 29 agosto, dopo 5 giornate di gare in cui sono assegnati complessivamente 17 titoli in 6 diverse discipline: quattro nel downhill, sei nel cross country, due nell’eMTB, due nel Four Cross, due nello Short Track ed uno nel Team Relay.