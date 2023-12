Nuovo arrivo in casa Picco Lecco: è la trentina Rachele Nardelli

Classe 2001, schiacciatrice, arriva a Lecco in piena stagione

“Arrivo a Lecco con tanta voglia di lavorare e mettermi in gioco”

LECCO – Un acquisto per Orocash Picco Lecco: Rachele Nardelli è la giocatrice biancorossa che domenica ha esordito con Montecchio. Trentina, classe 2001, schiacciatrice arriva a Lecco in piena stagione dopo le esperienza a Santa Giustina in Colle, Montecchio, Vicenza e Soverato in A2 e precedentemente a Vigevano (B1) e Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza (B2).

Rachele nel corso della stagione in corso ha disputato 9 su 10 gare ha messo a referto 51 punti. Studia Ingegneria Biomedica, cucina e legge nel tempo libero: “Arrivo a Lecco con tanta voglia di lavorare e mettermi in gioco. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti ed entrare in campo. Ho voglia di fare, conoscere le compagne e lo staff. Voglio concentrarmi su Lecco giocando partita dopo partita, gli obiettivi li vedremo passo dopo passo”.