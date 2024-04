Olginate. Successo per la gara del Canoa Kayak Rivabella, due titoli regionali per i lecchesi

Grande soddisfazione per l’ottima riuscita della 2^ edizione della prova sprint regionale

Tante medaglie per la società del presidente Bettinazzi. Titoli lombardi nella gara a squadra del K1 Senior e del C2 Senior

OLGINATE – Una bella giornata di sport, domenica, sulle rive del fiume Adda a Olginate dove il Canoa Kayak Rivabella ha organizzato la 2^ edizione della gara regionale sprint di canoa discesa. In palio i titoli lombardi per le categorie Junior e Senior con circa 150 atleti al via delle numerose gare, in rappresentanza di 22 società, la maggior parte della Lombardia ma provenienti anche da Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.

“E’ stato uno sforzo organizzativo ingente ma, a fine giornata, nonostante la stanchezza, la soddisfazione è stata tanta – ha detto il presidente Claudio Bettinazzi -. Un ringraziamento va ai numerosi volontari che hanno dato una mano, soprattutto in zona partenza dove l’acqua alta e la forte corrente hanno reso più complicate le operazioni. Basti pensare che gli stessi nostri atleti più grandi, tra una manche e l’altra, hanno dato manforte ai volontari. Un grazie ai genitori che hanno collaborato attivamente occupandosi dei pettorali, della segreteria e di tutto ciò di cui c’era bisogno per la buona riuscita. Infine, un ringraziamento va al comune di Olginate, nella persona del sindaco Marco Passoni, che ha fornito un prezioso supporto logistico cercando di soddisfare tutte le nostre esigenze”.

Il risultato è stata una vera e propria giornata di festa per il Ck Rivabella, condita da risultati agonistici di tutto rilievo con i più piccoli capaci di mettersi particolarmente in luce. Iniziando dalla Canadese, Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli hanno vinto nel C2 Cadetti B. Nel C1 Cadetti A successo di Pietro Corti. Nel C2 Senior 2° posto di Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi. Nel C1 Senior, infine, 5° posto di Edoardo Auriemma.

Passando al Kayak successo nelle Cadette A di Marilù Brambilla. Nei Cadetti A 1° Pietro Corti e 2° Simone Baccaro. Nei Cadetti B 1° Massimo Bettinazzi e 2° Pietro Mechilli. Negli Allievi B 4° Daniele Cagliani e 9° Rodolfo Aloe. Nei Ragazzi 4° Riccardo Rosa, mentre nelle Ragazze Beatrice Bettinazzi è caduta in acqua nella 2^ manche quando era 2^ a soli 9 centesimi dalla prima. Negli Junior 3° posto per Iacopo Brambilla. Nei Senior, dove c’erano tutti i migliori, Lorenzo Corti ha chiuso al 2° posto; 5° Luca Riva; 7° Matteo Pasquale; 10° Gioele Rota.

Due titoli regionali sono arrivati dalla gara a squadre: successo nel K1 Senior con Lorenzo Corti, Matteo Pasquale e Luca Riva; buon 3° posto per la squadra formata da Riccardo Rosa, Iacopo Brambilla e Gioele Rota. L’altro titolo regionale è arrivato nel C2 Senior con gli equipaggi formati da Edoardo Auriemma – Massimiliano Valsecchi, Lorenzo Corti – Luca Riva e Matteo Pasquale – Iacopo Brambilla. Successo anche per la squadra K1 Cadetti B di Marilù Brambilla, Massimo Bettinazzi e Pietro Mechilli.

Per quanto riguarda la classifica di società al primo posto si è piazzato il Pescantina seguito dai padroni di casa del Ck Rivabella e dal Naviglio Sport. Presenti alla giornata anche il consigliere regionale della Federazione Italiana Canoa Kayak Marco Arlati in qualità di direttore di gara, il presidente della Federcanoa Lombardia Maurizio Lenuzza, mentre il vice sindaco di Olginate Antonio Gilardi ha presenziato alle premiazioni.