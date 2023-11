Pallanuoto. La Pallanuoto Lecco inizia con un successo

Vittoria netta contro il WaterPolo Buccinasco (4-13)

Quattro reti per il miglior marcatore, Daniele Longo

BUSTO ARSIZIO – Esordio con vittoria per la Pallanuoto Lecco di coach Gabriele Longo nel primo turno del campionato di PNI – Pallanuoto Italia. Le calottine blucelesti hanno battuto senza troppi patemi – domenica 19 novembre – il Waterpolo Buccinasco.

Già nel primo quarto i lecchesi mettono subito le cose in chiaro bucando la porta avversaria tre volte (1-3) grazie al rigore di Daniele Preda e alle reti di Riccardo Frigerio e Vittorio Castaldini. Nel secondo quarto la Pallanuoto Lecco allunga ulteriormente, andando negli spogliatoi sul punteggio di 2-7.

Il terzo quarto è equilibrato (1-2) ma va comunque a favore dei blucelesti, che chiudono il conto nell’ultima frazione, vincendo col punteggio di 4-13.

Miglior marcatore del match Daniele Preda a quota 4 reti, seguito dalle 3 di Federico Campanari.

“Siamo stati abbastanza bravi, ma abbiamo sprecato veramente molte occasioni. Abbiamo giocato principalmente in controfuga, approfittando del fatto che la nostra squadra era complessivamente più veloce della squadra avversaria – dichiara coach Longo – ho detto ai ragazzi che avremmo potuto fare tranquillamente 5 o 6 goal in più. Per fortuna in questa partita non erano così importanti ma, in partite combattute, sarebbe stato uno spreco veramente grave”

Nella stessa giornata è scesa in campo la formazione Juniores, sconfitta 9-3 dal PN Quanta Club.

WATERPOLO BUCCINASCO – PALLANUOTO LECCO 4-13

PARZIALI: 1-3; 1-4; 1-2; 1-4

RETI: Preda (4); Frigerio; Castaldini; Longo (2); Campanari (3); Scaramucci; Santonastaso.