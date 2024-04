Pallanuoto. Pallanuoto Lecco, nessun problema contro Cesano

Prosegue l’imbattibilità dei blucelesti

“Tripletta” per Daniele Preda tra i lecchesi

TREVIGLIO – Continua senza intoppi la bella stagione della Pallanuoto Lecco. Le calottine blucelesti non hanno avuto problemi a battere l’In Sport Cesano, nella sfida disputatasi nella piscina di Treviglio, nonostante l’assenza del coach, in meritato viaggio di nozze.

Il primo quarto vede la PN Lecco giocare in tranquillità e piazzare due reti nella porta avversaria con Daniele Preda e Federico Campanari. I lecchesi arrivano a toccare il 4-0 nella seconda frazione con un’altra segnatura di Preda e Riccardo Frigerio, prima che Cesano accorci (4-1).

Nel terzo quarto i lecchesi dilatano ulteriormente il punteggio sino al 7-1. Cesano chiude forte il terzo quarto con due segnature di fila (7-3) ma è troppo tardi per pensare a una rimonta.

Nell’ultima frazione la rete di Andreana fissa il punteggio finale sull’8-3.

“Pratica archiviata senza intoppi e messo un altro tassello – dichiara Paolo Mercadalli – partita di “sostanza” in difesa e spesso pronti a ripartire. In vista della prossima sfida considerata decisiva contro Bastet Busto Arsizio ci sarà da essere ancora più incisivi in attacco. L’obiettivo è anche quello di non dover arrivare a contare la differenza reti”.

PALLANUOTO LECCO – IN SPORT CESANO 8-3 (4-1)

PARZIALI: 2-0; 4-1; 7-3

RETI: Preda (2), Bianchi (3), Campanari (2), Frigerio, Santonastaso, Andreana.