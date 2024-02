Pallavolo: la Picco Lecco vince contro la VTB Fcredil Bologna

Vittoria essenziale ottenendo due punti di valore in ottica salvezza

LECCO – L’Orocash Picco Lecco conquista una vittoria fondamentale al tie-break contro la VTB Fcredil Bologna, ottenendo due punti preziosissimi in ottica salvezza. Le lecchesi, trascinate da un’ottima prestazione di squadra e dall’apporto delle due nuove schiacciatrici Nardelli e Kadyrova, hanno saputo superare una tenace Bologna al termine di una partita combattuta punto su punto.

La squadra di Lecco parte bene e domina (6-0), ma verso la metà di parziale Bologna si avvicina (12-13) puntando su una migliore gestione dell’attacco e della ricezione.

Emozionante finale di set con un break interessante da parte delle ospiti (18-21), ma le biancorosse non ci stanno e si riportano in parità (22-22). Il set appare molto combattuto, entrambe le formazioni sanno l’importanza di questo match in ottica salvezza. E’ Bologna a conquistare il primo parziale col punteggio di 25-23, efficace il muro delle emiliane.

Secondo parziale che vede Picco subito in vantaggio (3-1) e pronta a riscattare il primo set. Le biancorosse gestiscono il vantaggio (12-8) puntando sulla qualità delle sue schiacciatrici in posto 4. Il secondo set si chiude a favore di Picco Lecco 25-18.

Orocash parte bene (5-2) e riconferma un buon equilibrio. Nel break successivo è Bologna che ritrova la parità (6-6). La partita entra nel vivo con le due formazioni che giocano bene in attacco, forzando con delle belle giocate. Picco resta in vantaggio (16-13), in quello che si preannuncia il set più importante del match. Bologna non molla e riporta il parziale in parità (16-16) con un minibreak ottimo delle ospiti. Sul finale sono le ospiti a vincere per 25-21 e conquistando il primo punto in palio.

Quarto set buono per Picco (13-10), ma Bologna tallona le padrone di casa con tenacia.

A metà parziale il livello agonistico è ancora altissimo e si riconferma la Picco davanti (18-14). Picco conclude al meglio il parziale e riporta in parità la partita (25-20). Si giocherà il tie break per assegnare il terzo punto in palio. Nardelli supera i 30 punti realizzati nel corso del quarto set.

Quinto parziale con Picco che gestisce (5-2), ma il ritmo resta altissimo in entrambe le formazioni. Si cambia campo con un interessante più 5 a favore delle biancorosse. Picco chiude 15-7.

“Nella pool salvezza importante è tenere duro e tenerci al risultato. Questa sera così abbiamo fatto. Brave loro in molti momenti – aggiunge Gianfranco Milano-. Siamo fortunati di avere questa settimana di sosta e riprendere la prossima con Brescia. L’obiettivo portare a casa più punti possibili, specie in casa”.

“Quello che contava era vincere e ci siamo riuscite spingendo fino alla fine nel quinto set. Loro non hanno mollato una palla. Abbiamo approcciato bene questa pool salvezza, ma non è finita” ha commentato Rachele Nardelli.

La squadra di Lecco è pronta alla quarta giornata della pool salvezza di domenica 25 febbraio contro la capolista Millenium Brescia.