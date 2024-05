Pallavolo Picco Lecco, Consonni confermato osteopata della squadra per la prossima stagione

“È per me un onore continuare ad aiutare la società più rappresentativa della città”, dice Consonni

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco conferma di Emanuele Consonni nel ruolo di osteopata per la stagione sportiva 2024-2025. “Con la sua profonda conoscenza e la sua dedizione, Emanuele continua a essere una figura chiave nel supporto strutturale e nel benessere fisico sia della nostra prima squadra che del settore giovanile”, si legge nella nota diffusa dalla società.

Consonni commenta: “È per me un onore continuare ad aiutare la società più rappresentativa della città dove abito in questo reciproco percorso di crescita. Il miglioramento strutturale di prima squadra e giovanili è esponenziale e non vedo l’ora di poter partecipare ancora a questo processo.”

Consonni ha espresso grande entusiasmo per la prossima stagione e per l’opportunità di continuare a contribuire alla crescita e al successo del club: “Ci rivediamo a settembre al Bione, che sono sicuro sarà come sempre un palazzetto caldissimo e difficile da espugnare grazie al supporto di tutti i tifosi”

“La Picco Lecco valuta immensamente il contributo di Emanuele -continua la società – la cui esperienza e competenza sono fondamentali per mantenere gli atleti in ottima forma fisica e pronti a competere ai massimi livelli”.