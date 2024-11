Le lecchesi, dopo un primo set da incorniciare, nulla possono fare contro le ospiti

Gianfranco Milano: “Serve energia e tenacia per mantenere il ritmo fino alla fine delle partite”

LECCO – Pallavolo Picco Lecco sconfitta in casa per 3-1 contro Casalmaggiore. Le lecchesi, dopo un primo set da incorniciare, nulla possono fare contro le agguerrite ospiti. Tre punti d’oro per Casalmaggiore in questo importante scontro diretto.

La partita inizia punto a punto, l’equilibrio tra le due formazioni è evidente. Picco, con Sassolini al servizio, infligge un break importante (9-5) e nei turni di battuta successivi mantiene il vantaggio (16-8). Ottimo il gioco delle padrone di casa con un buon muro-difesa. Picco supera per prima quota 20 con Calsalmaggiore che insegue a 13 punti. Si chiude 25-17 per Picco.

Inizio del secondo parziale sempre all’insegna dell’equilibrio (6-7), poi le ospiti tentano la fuga guidate dall’opposto Montano Lucumi (11-14). Picco non ci sta e riporta il match in equilibrio (14-14). Finale punto a punto (22-22) con belle azioni da entrambe le parti. Le ospiti credono nel successo e conquistano il set (22-25). La partita è ufficialmente riaperta.

Il terzo set è ancora punto a punto (8-7), Casalmaggiore è in cerca del secondo set da conquistare prova ad allungare (13-15). Milano chiama a raccolta le sue, ma anche il break successivo è per le ospiti (15-19). Casalmaggiore vince 25-18 e ottiene il primo punto in palio.

Picco in pieno blackout rientra in campo per disputare il quarto parziale. Milano punta su nuove turnazioni per far riposare il sestetto titolare. L’avvio è tutto a favore delle ospiti che si portano sul 5-14. Le biancorosse non riescono a recuperare e Casalmaggiore chiude set e partita (11-25).

“Primo set giocato bene e le ragazze hanno portato a casa il risultato. Nel finale del secondo set abbiamo perso un video check e piano piano ci siamo spenti. Abbiamo provato a cambiare qualcosa inserendo energie nuove, ma le avversarie giocavano in scioltezza e con grande sicurezza – spiega Gianfranco Milano -. Serve energia e tenacia per mantenere il ritmo fino alla fine delle partite”.

OROCASH PICCO LECCO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE 1-3 (25-17 22-25 18-25 11-25)

OROCASH PICCO LECCO: Conti 9, Ghezzi 10, Atamah 9, Sassolini 1, Mangani 11, Piacentini 9, Napodano (L), Amoruso 2, Casari, Moroni, Monaco. Non entrate: Mainetti (L), Severin. All. Milano.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Costagli 9, Perletti 5, Montano Lucumi 34, Dalla Rosa 9, Nwokoye 10, Pincerato, Faraone (L), Grbavica 4. Non entrate: Marku, Cantoni, Ribechi, Nosella. All. Napolitano. ARBITRI: Bonomo, Guarneri. NOTE – Durata set: 27′, 30′, 28′, 22′; Tot: 107′. MVP: Montano Lucumi.

Top scorers: Montano Lucumi I. (34) Mangani L. (11) Ghezzi M. (10)

Top servers: Dalla Rosa F. (3) Perletti L. (2) Costagli C. (2)

Top blockers: Montano Lucumi I. (3) Atamah P. (3) Ghezzi M. (3)