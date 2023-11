Pallavolo. Serie A, la Picco Lecco vince in rimonta contro Mondovì

Dopo due partite difficili le biancorosse conquistano due punti

“Grande prova di carattere”

LECCO – Orocash Picco Lecco vince in rimonta 3-2 contro un ottimo Mondovì. Dopo due partite difficili, le biancorosse conquistano due punti che valgono oro. Ancora una volta si finisce al tie-break, una battaglia ad armi pari con alti e bassi da entrambi i lati.

La partita si apre all’insegna dell’equilibrio e giocando punto a punto. Sono le ospiti a chiudere 23-25 e conquistare il primo set. Secondo e terzo parziale sempre bilanciati, ma con Picco decisamente più brillante. Il quarto parziale, decisamente più sofferto dalle padrone di casa, vede Mondovì cercare la fuga verso la metà. Le ospiti riescono così a concretizzare la rimonta e riaprire il match. Tie break al cardiopalma per il Bione: Mondovì domina (12-6), ma con una grande prova di carattere è Picco che si aggiudica la frazione e i due punti in palio.

L’augurio per le biancorosse è riprendere al meglio con la partita di domenica contro Costa Volpino.

“Perdevamo 12-6 e abbiamo rimontato al quinto set. Lo abbiamo iniziato davvero male, ma poi abbiamo messo in campo una grande prestazione. Sono contento che la squadra ci ha creduto e avevamo bisogno di questa grande gratifica. Dobbiamo stringere i denti e attendere il rientro dagli infortuni delle nostre compagne. Abbiamo dato tutto quello che potevamo, ora capiremo se riusciremo ad aspirare ancora la pool promozione” ha commentato Gianfranco Milano.

“Grande equilibrio nei primi quattro set , ora resta tanto rimpianto nel gestire alcune situazioni. Non è successo solo questa sera, ma capita spesso sin dall’inizio della stagione. Sicuramente dobbiamo lavorare su questi aspetti. Lecco ci ha messo in difficoltà, ma i demeriti sono i nostri” spiega Laura Grigolo.

OROCASH PICCO LECCO – LPM BAM MONDOVI’ 3-2 (23-25 25-20 25-23 23-25 15-13)

OROCASH PICCO LECCO: Salinas 20, Piacentini 8, Conti 6, Zojzi 21, Caneva 13, Rimoldi 1, Mainetti (L), Sassolini, Frigerio, Morandi. Non entrate: Casari, Bazzani. All. Milano. LPM BAM MONDOVI’: Allasia 7, Grigolo 9, Farina 7, Decortes 24, Lux 10, Riparbelli 13, Tellone (L), Coulibaly 7, Manig 1, Lapini. Non entrate: Marengo, Pizzolato. All. Gazzotti. ARBITRI: Pasquali, Kronaj. NOTE – Durata set: 26′, 24′, 35′, 27′, 20′; Tot: 132′. MVP: Decortes.

Top scorers: Decortes C. (24) Zojzi A. (21) Salinas C. (20)

Top servers: Decortes C. (3) Lux K. (3) Manig M. (1)

Top blockers: Piacentini F. (4) Decortes C. (2) Grigolo L. (2)