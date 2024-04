Play off Serie C femminile. La Lecco Basket Women vince e avanza

Spazzato via il Basket Melzo (63-31)

Nel prossimo turno affronteranno la GEAS Sesto San Giovanni

MALGRATE – Grazie all’ottima prova di Claudia Oddo – autrice di 17 punti – la Lecco Basket Women batte per la seconda volta in una settimane il Basket Melzo, assicurandosi il passaggio al secondo turno di play-off, validi per accedere al campionato di Serie B.

La partita tra le due formazioni dura sostanzialmente solo un quarto (15-10). A partire dalla seconda frazione le lecchesi prendono il comando della partita e volano via, andando negli spogliatoi con quasi venti punti di vantaggio (35-19).

Nel secondo tempo lo spartito non cambia di una virgola. Le blucelesti di coach Valentina Canali allungano progressivamente il divario fino a doppiare le avversarie (63-31).

“Sono incredibilmente orgogliosa di queste ragazze, sono state semplicemente perfette, concentratissime, determinate, sempre presenti mentalmente, sempre pronte a mantenere la barra dritta, anche nei pochi momenti di difficoltà, senza scomporsi mai – dichiara l’allenatrice – Unite, coese, una vera squadra, in campo, in panchina, in tribuna. E, diciamolo, belle da vedere giocare a pallacanestro. Volevamo questa vittoria, ci siamo preparate bene in settimana e ho chiesto alle ragazze semplicemente di non aver paura mai. Sono davvero fiera di loro e si sono meritate il tifo incredibile e caloroso che ieri hanno ricevuto. Ora si torna in palestra a preparare i quarti di finale col Geas”.

LECCO BASKET WOMEN – BASKET MELZO 63-31

PARZIALI: 15-10; 35-19; 46-25

LECCO: Bassani 9, Aondio 4, Chitelotti 3, Capaldo 5, Galli, Scola 10, Davide 1, Oggioni 2, Oddo 17, Ratti, Fumeo, Capellini 12. All.: Canali.