Randolario 2023 un successo con 650 ciclisti al via

Grande partecipazione alla kermesse ciclistica organizzata dal Bike Team Malgrate Asd

LECCO – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice quest’oggi alla Randolario edizione 2023 che ha visto ben 650 ciclisti al via dal rione di Maggianico (Lecco).

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, la classica del nord, Randonnee di 200 km per tutti gli appassionati di ciclismo con partenza e arrivo a Lecco, da percorrere, in buona parte lungo le rive del Lago di Como, con incursioni in Val d’Intelvi e Valsassina, è stata un grande successo di sport.

Non solo il classico percorso, infatti sono stati inseriti altri due giri di diversa lunghezza, il Mini Randolario di 100 chilometri e il Cortissimo di poco più di 50 chilometri. Il Mini ha visto gli atleti impegnati lungo il tracciato che si è snodato lungo la Valbrona quindi Erba, Como e poi su fino a Bellagio per poi tornare a Lecco. Mentre il cortissimo una volta raggiunta la Valbrona ha intrapreso la discesa per raggiungere Oliveto Lario quindi invertire il senso di marcia tornando in quel di Lecco.

Assegnati come sempre diversi premi: Trofeo Pedalando con Sebastian, ad estrazione tra tutti gli iscritti presenti al via; Superpremio assegnato al vincitore del Trofeo Pedalando con Sebastian; trofeo “Ivan Fiorini” riservato alle squadre con più partecipanti al via; Trofeo “Vico Gelli” al meno giovane partecipante; trofeo “Aldo Ferrari” al più giovane partecipante e premi per le prime tre squadre classificate per numero di partenti.

Una grande giornata di ciclismo accolta con entusiasmo dai numerosi appassionati delle due ruote protagonisti della Randolario.