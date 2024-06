Resegup 2024: gli arrivi! Le foto dei runner al traguardo di piazza Garibaldi

LECCO – Poco meno di mille foto degli atleti al traguardo di piazza Garibaldi protagonisti, sabato, della Resegup 2024, skyrace lecchese organizzata dalla 2Slow e giunta alla sua 13^ edizione.

Un’edizione spettacolare che si è svolta in una cornice di sole e clima mite, con un pubblico ineguagliabile che ha sospinto i runner lungo tutto il percorso della gara da Lecco in cima al Resegone e ritorno, passando per i Piani d’Erna.

Ci scusiamo anticipatamente se alcuni atleti non trovassero la propria foto nella galleria. A causa degli arrivi “in massa” al traguardo, nonostante i nostri sforzi, potrebbe essersi verificata qualche omissione involontaria. Vi ringraziamo anticipatamente per la comprensione.

La Redazione di LN