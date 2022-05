Resegup: lunedì 23 serata volontari. C’è ancora posto per entrare nello Staff

All’Hotel NH Pontevecchio, dalle 18.30 alle 21.30, consegna della maglietta al “popolo” dello Staff

LECCO – Manca ormai meno di un mese allo start dell’11^ edizione della Resegup in programma per sabato 4 giugno, con partenza alle 15.30 da piazza Garibaldi, che per la prima volta sarà anche palcoscenico dell’arrivo.

Intanto l’infaticabile macchina organizzatrice della 2Slow continua a ritmo serrato il lavoro di preparazione di questo atteso ritorno alla corsa, dopo ben due anni di stop forzato causa pandemia da Covid-19.

E infatti lunedì 23 maggio, dalle 18.30 alle 21.30, ci sarà una serata dedicata ai volontari con la consegna della mitica maglietta “Staff” e tutto il materiale necessario.

“Sarà un momento importante per noi della 2Slow ma soprattutto per la Resegup stessa, perchè senza il ‘popolo’ dei volontari non riusciremmo in alcun modo ad organizzare questa grande gara di corsa in montagna”, spiegano dalla regia.

Intanto si avvicina il sold out dei 1200 iscritti, attualmente sono stati raggiunti i 1064 pettorali e si aspettano nei prossimi giorni le ultime iscrizioni con termine ultimo il lunedì 30 maggio, alle 20.

Poi sarà gara lungo il tracciato di 23 chilometri per 1800 metri di dislivello positivo, da piazza Garibaldi fino alla cima del Resegone e poi giù, in direzione Morterone quindi di nuovo in salita per l’ultimo strappo utile per raggiungere il passo del Giuf, quindi il sali e scendi verso i Piani d’Erna e la lunga picchiata finale fino al traguardo di piazza Garibaldi in centro Lecco.