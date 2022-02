Resegup. Presentazione l’11 marzo, per partecipare serve registrarsi

Le novità 2022 saranno svelate nell’appuntamento in programma al Politecnico

Anche per quest’anno è di 1200 il tetto massimo di atleti al via

LECCO – Dopo due anni di stop forzato, ResegUp torna in grande spolvero. L’appuntamento è per il consueto primo sabato del mese di giugno, che quest’anno cade il giorno 4. La macchina organizzativa è già in moto da parecchio tempo, anche perché al fatidico giorno mancano poco più di tre mesi.

Il primo appuntamento da segnare in calendario è la presentazione ufficiale di ResegUp 2022, durante la quale verranno svelate alcune novità riguardo al percorso, ai ristori, al pacco gara e alla data di apertura delle iscrizioni, che, anche per quest’anno avranno un tetto massimo di 1200 atleti.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 11 marzo alle 19 presso il Politecnico di Milano – Lecco Campus, 1/c Via Gaetano Previati, Lecco – Aula A1.2

Per la partecipazione è necessario registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-resegup-2022-conferenza-stampa-274338723507

Come ormai consuetudine, per partecipare alla serata, sarà necessario essere in possesso di green pass rafforzato ed indossare mascherina.