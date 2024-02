Rugby giovanile. Due “leoncini” in selezione regionale

Riccardo Biancone e Stefano Sirianni convocati alla FIR lombarda

Si sono allenati lunedì scorso a Seriate con altri giovani talenti

LECCO – Il vivaio del Rugby Lecco si conferma florido e interessante anche a livello regionale. Due ragazzi della formazione U16 bluceleste sono stato infatti convocati per il raduno dei migliori atleti regionali che si è svolto lunedì 19 febbraio a Seriate. In totale i ragazzi selezionati erano cinquantasei, chiamati ad allenarsi agli ordini di cinque tecnici federali.

I due giovani “leoncini” ad avere ottenuto la selezione sono Riccardo Biancone e Stefano Sirianni. Precedentemente altri ragazzi della squadra lecchese U16 erano stati attenzionati dalla federazione lombarda, segno dell’ottimo lavoro che stanno facendo i tecnici lecchesi.

“Sono contento per i miei ragazzi – dichiara coach Filippo Valentini – questa è un’occasione che fa onore sia a loro che a noi. Sirianni è un buon centro, Biancone ha grande attitudine alla lotta e la sua crescita è stata soprendente, visto che gioca a rugby da solo un anno e mezzo”.

La selezione regionale è il primo passo per essere poi convocati per l’Accademia zonale, seguendo il percorso fatto da Samuele Locatelli, attuale membro della nazionale U23 e capitano del Viadana Rugby, in Serie A.