Scherma. Dell’Oro, bravo a metà alla prima prova Assoluti di spada

Gran girone, poi precoce eliminazione in diretta

Buona gara per il Maestro Veronica Galli

CAORLE – La prima prova Assoluti di Spada svoltasi domenica 26 novembre a Caorle è stata a due facce per i due spadaccini lecchesi del Circolo della Scherma, Michele Dell’Oro e Veronica Galli.

Dell’Oro è stato autore di un girone veramente fenomenale, con cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta e una classifica strepitosa, 43° su 280 atleti presenti, tra cui alcuni dei migliori d’Italia e diversi “olimpici”.

Passato alla fase di diretta, si è clamorosamente fatto sorprendere al primo turno dal piacentino Curatolo – 214° in qualifica! – all’ultima stoccata (14-15), chiudendo il torneo al 129° posto in classifica.

Nella gara femminile il Maestro Veronica Galli ha disputato delle ottime qualifiche, chiudendo con tre vittorie e altrettante sconfitte. Purtroppo, anche per lei il primo turno della fase di diretta è stato fatale, sconfitta dalla peggio classificata Fusacchia (10-15).

La Galli ha terminato al 131° posto, su 176 atlete presenti.

“Questa era una gara in cui essersi qualificati è tanta roba, con tanti olimpici presenti – dichiara il maestro Galli – il girone che ha fatto Michele è stato strepitoso, poi la mancanza di allenamento si è fatta sentire. Io pensavo di non passare il girone, già essermi qualificata mi ha sorpreso. Fino a ieri non ho più tirato, ho iniziato così così e poi, quando ho deciso di divertirmi ,ho iniziato a tirare bene. Sono contenta della mia prova”.