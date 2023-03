Scherma GPG. Brava Sancassani, bronzo conquistato

Terzo posto in categoria Bambine

Niente podio per gli altri sciabolatori lecchesi

BRESCIA – Sulle pedane di Brescia si sta svolgendo il Gran Premio Giovanissimi lombardo relativo alle tre armi. Sabato 25 marzo è stato il turno della sciabola, con quattro schermidori del Circolo della scherma di Lecco.

Il risultato migliore l’ha ottenuto la più piccola del gruppo, Maddalena Sancassani (cat. Bambine). In una gara con sole cinque atlete, la Sancassani non è andata molto bene nei gironi (1-3), ma alla fase di diretta ha passato la sfida valida per le semifinali con autorità, battendo 8-2 la Montobbio.

Le semifinali si sono rivelate ostiche per la lecchese, battuta 2-10 dalla futura medaglia d’oro Beatrice Farassino.

In categoria Maschietti, zero vittorie per Vito Mascheri: 0-3 nel girone e un combattivo 6-10 contro il milanese Bouin.

Le ultime due sciabolatrici a essere scese in pedana sono state le Giovanissime Ludovica Panzeri e Matilda Cattaneo. Passate entrambe alla fase di diretta, sono state eliminate al primo scontro rispettivamente da Giorgia Pomeni (3-10) e da Cecilia Valsecchi (0-10), vincitrice della medaglia d’oro.