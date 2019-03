Risultato prestigioso a Sulmona per il Circolo della Scherma di Lecco.

Il Maestro Buenza: “Tutta esperienza per il futuro.”

SULMONA – Il risultato è prestigioso, ma forse il Maestro Mirko Buenza si aspettava qualcosa di più dalle sue sciabolatrici U14. Il terzetto del Circolo della Scherma di Lecco ha infatti chiuso all’undicesimo posto – su quattordici formazioni presenti – la finale nazionale del Campionato Italiano a squadre U14 di sciabola.

La squadra lariana, composta da Ilaria Maugeri, Arianna Riva e Arianna Cantatore, non ha mai dato la sensazione di potersi giocare le posizioni migliori. Nel turno di qualificazione la squadra lecchese ha perso in maniera netta sia contro Napoli (28-45) che contro Frascati (25-45).

Nonostante le due sconfitte, le sciabolatrici lecchesi accedono comunque alla fase a eliminazione diretta, perdendo al primo turno contro Salerno (25-45).

Il Maestro Mirko Buenza vede comunque il bicchiere mezzo pieno: “Sicuramente tutto fa esperienza, la crescita passa anche attraverso amare sconfitte come quelle ottenute in questa trasferta. Ora sta a noi raccoglierne i frutti e trasformarli in armi per i prossimi impegni.”