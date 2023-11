Scherma. Lecchesi “acerbi” alla 1° prova Assoluti di sciabola

Arianna Cantatore la migliore del gruppo (58°)

Solo sconfitte per Arianna Riva e Sharuk Agouda

CAORLE – I giovani sciabolatori lecchesi devono ancora fare esperienza per essere al livello dei migliori. Qualificatisi alla 1° prova nazionale di Sciabola svoltasi a Caorle – ottimo risultato, vista la giovane età – i ragazzi del Maestro Marco Russo hanno dimostrato tutta la loro inesperienza.

La migliore del torneo è stata senz’altro Arianna Cantatore, opaca la scorsa settimana. Nei gironi ha conquistato due vittorie in sei assalti, qualificandosi per la fase di diretta. Lì è riuscita a superare al primo turno la peggio classificata Di Benedetto (15-7), prima di arrendersi all’incisiva Eloisa Passaro (3-15), che chiuderà il torneo al quinto posto assoluto. La Cantatore terminerà invece in 58° posizione.

Sharuk Agouda e Arianna Riva non sono riusciti a vincere neanche un assalto, venendo eliminati nella fase a gironi. Particolarmente deludente la prova della pur talentuosa Riva, in grado di mettere a segno solo due stoccate in sei assalti.