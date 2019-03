Lo sciabolatore eliminato al secondo turno nella seconda prova Open

Troppo forte il padovano Pellegrini, atleta delle Fiamme Gialle

CAORLE (VE) – Marco La Barbera è sceso in pedana nella 2° prova Open valida per la qualificazione ai campionati Assoluti di sciabola. L’atleta lecchese ha fatto buone cose, senza trovare il guizzo giusto per fare strada nel torneo.

La Barbera si presenta come ottantaduesimo nella graduatoria nazionale, in un girone di qualificazione non certo semplice. L’atleta del Circolo della Scherma di Lecco vince due assalti su cinque, ma la batosta subita da Castellani (0-5), lo fa scivolare indietro di qualche posizione a causa del differenziale stoccate.

Entrato nella fase a eliminazione diretta giusto a metà classifica, l’atleta lecchese ha battuto il giovanissimo Giorgio Veccia Scavalli – nato nel 2003! – col punteggio di 15-9 al primo turno. Al secondo, purtroppo, La Barbera si è trovato ad affrontare Alberto Pellegrini, numero quattro nelle classifiche italiane e medaglia di bronzo individuale nella sciabola ai mondiali di Baku nel 2015. Contro il trentenne patavino non c’è stata partita, con Marco che si è dovuto arrendere con un perentorio 5-15.

A fine torneo Marco chiude con un comunque positivo 56° posto. Presenti anche Nicolò e Fabio Scaccabarozzi, atleti lecchesi che tirano per il Giardino Milano, che finiscono rispettivamente 60° e 76°.