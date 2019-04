Super prestazione dell’atleta foggiano a Mantova.

Currò e Mapelli ottengono il pass per il nazionale.

MANTOVA – Ottima prestazione per il Circolo della Scherma di Lecco nella Coppa Italia Regionale. I lariani vincono la gara di sciabola maschile e mandano tre atleti alla gara nazionale.

Sabato sono scese in pedana le ragazza della sciabola femminile. La migliore è stata Francesca Mapelli, a un passo dalla medaglia. Dopo aver vinto quattro assalti su cinque nel girone, battendo la milanese Innocenti (15-9) e perdendo nei quarti contro l’esperta Marini con lo stesso identico punteggio. Brava anche un’acciaccata Eleonora Currò, eliminata anche lei nei quarti dalla varesina Meschini (9-15).

Mapelli, quinta assoluta, e Currò, ottava, ottengono la qualifica alla Coppa Italia Nazionale. Ad Alessia Carnovali non basta una singola vittoria nel girone per passare alla fase di diretta e chiude al diciannovesimo posto.

Per quanto riguarda i maschi, in gara domenica, super prestazione per Pietro IrmicI, vincitore del torneo. In gara sono scesi anche Riccardo Carmina (17°), Matteo Torri (19°) e Matteo Valsecchi (22°). Menzione speciale per il talentuoso Mattia Magni: nonostante fosse già qualificato per la coppa Italia Assoluti nella spada, il lecchese ha sfiorato il pass anche con la sciabola; sfortunatamente la sua corsa si è fermata a un passo dall’impresa, chiudendo al sedicesimo posto complessivo.

Già detto di Magni, a difendere i colori del Circolo della Scherma di Lecco nella Coppa Italia Nazionale Assoluti saranno Pietro Irmici, Eleonora Currò, Francesca Mapelli e Marco La Barbera, che aveva già ottenuto la qualificazione.