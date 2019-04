Brava Alessia Cantatore, 15° in categoria Ragazze.

Michelangelo Piolini il migliore tra i maschi (24°)

MAZARA DEL VALLO – Il Circolo della Scherma di Lecco torna da Mazara del Vallo con risultati piuttosto altalenanti, con soli due atleti in grado di entrare tra i migliori venti di categoria.

Sabato 6 aprile Michelangelo Piolini si conferma tra i migliori sciabolatori U14 a livello nazionale. Pur in una giornata piuttosto appannata – due vittorie e tre sconfitte nel girone di qualificazione – il lecchese riesce a fare strada nel torneo, battendo il bolognese Casanova (15-4) e perdendo in seconda battuta contro il palermitano Ingargiola (6-15). Per lui 24° posto assoluto.

Nella giornata di domenica è stato il turno degli altri sciabolatori lecchesi. La migliore è stata Arianna Cantatore (cat. Ragazze), in grado di ottenere il quindicesimo posto assoluto dopo un girone tra luci e ombre. Arianna ha “infilzato” la Greco 15-9 e poi perso al secondo turno 13-15 contro la futura campionessa Giada Likaj. Nella stessa categoria 23° Ariana Riva, 26° Ilaria Maugeri.

Elide Valsecchi (cat. Bambine) si segnala per un ottimo girone di qualificazione da quattro vittorie e due sole sconfitte. Il risultato le permette di saltare la prima di diretta, ma alla seconda viene battuta in maniera nettissima dalla siciliana Porrello (0-10), chiudendo al diciassettesimo posto assoluto.

Suo fratello Lorenzo (cat. Ragazzi) ha concluso la sua gara al 52° posto, penalizzato da un brutto girone di qualificazione. Il lecchese si è trovato un primo turno difficile e ha perso lottando contro Tomasetti (Frascati) col punteggio di 10-15.