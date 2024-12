Sci Club Lecco. Successi alle gare in Val Senales e Santa Caterina Valfurva

Sofia Parravicini domina lo Slalom FIS GPI in Val Senales

Nicolò Molteni conquista il 3° posto nella Discesa Libera di Coppa Europa a Santa Caterina Valfurva

VAL SENALES (BZ)/S. CATERINA VALFURVA (SO) – Sofia Parravicini sorride al termine della due giorni in Val Senales, dove il 10 e l’11 dicembre si sono svolti due Slalom FIS validi per il GPI. La portacolori lecchese dello Sci Club Lecco ha conquistato un doppio successo nella classifica GPI, confermando così la sua straordinaria condizione fisica in questo avvio di stagione.

Lo staff tecnico dello Sci Club Lecco è entusiasta dei risultati ottenuti: “Stiamo vivendo un inizio di stagione straordinario. Nei giorni scorsi abbiamo conquistato podi a Santa Caterina, al Diavolezza e a San Giovanni di Fassa, e ora, con i successi di Parravicini in Val Senales, non possiamo che essere estremamente soddisfatti”.

Tornando alle due gare, Parravicini ha chiuso al 9° posto assoluto, ma ha conquistato un eccellente 2° posto nella classifica Giovani e un meritato 1° posto nella classifica GPI. Più indietro si sono classificate Alessia Vaglio (47^), Giorgia Sala (49^), Giulia Bonaso (54^) ed Eleonora Pizzi (58^). Nella prima manche, invece, sono rimaste fuori Vittoria Giacomelli e Linda Amidei.

Nella gara dell’11 dicembre, Sofia Parravicini ha ottenuto un’altra brillante prestazione, chiudendo in 10^ posizione assoluta e conquistando ancora una volta il 1° posto nella classifica GPI.

A seguire, Alessia Vaglio si è classificata 23^, Giorgia Sala 38^ e Eleonora Pizzi 45^. Nella seconda manche, sono uscite di gara Giacomelli e Bonaso, mentre nella prima manche è stata eliminata Amidei.

Il team lecchese continua a raccogliere grandi successi, questa volta a Santa Caterina Valfurva, dove Nicolò Molteno ha brillato nella Discesa Libera di Coppa Europa, conquistando un strepitoso 3° posto.

Molteni ha fermato il cronometro a 1’00″86, un tempo che gli è valso il 3° posto, superato solo dallo slovacco Nejc Naralocnic (1’00″76), secondo, e dall’austriaco Felix Hacker, vincitore con il miglior tempo di 1’00″59. In gara per lo Sci Club Lecco anche Riccardo Mariuzzo, che ha dato prova di ottime capacità, chiudendo in 86ª posizione.

Giovedì 12, lo Sci Club Lecco tornerà in pista con una seconda Discesa Libera, mentre venerdì 13 sarà la volta del SuperG.