Sgambata Maggianico-Camposecco, torna la classica di fine stagione

L’Associazione Proletari Escursionisti Lecco organizza la 35^ edizione della storica corsa

Domenica 5 novembre 2023 con partenza alle ore 9 dall’oratorio di Maggianico

LECCO – L’Associazione Proletari Escursionisti di Lecco organizza la 35^ edizione della Sgambata Maggianico-Camposecco-Maggianico – 2° Trofeo Francesco e Giorgio am. La gara di svolgerà domenica 5 novembre, con partenza alle ore 9 dall’oratorio maschile di Maggianico in via Zelioli, su un percorso di circa 8 chilometri.

Il percorso si svolgerà, dopo una prima breve parte in paese, su sentiero di montagna che sarà segnalato con bandierine, fettucce e presidi. Saranno istituiti alcuni punti di controllo e il mancato passaggio ad uno solo di questi comporterà la squalifica. La gara individuale, con partenza in linea, si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. In caso di maltempo la competizione potrebbe essere effettuata su un percorso ridotto.

Costo dell’iscrizione 15 euro online entro il 2 novembre – 16 euro il giorno della gara. Le iscrizioni di persona si effettueranno solo domenica mattina dalle 7.30 alle 8.30 circa. Per iscriversi, ogni concorrente dovrà presentarsi personalmente. I concorrenti dovranno presentarsi all’area iscrizioni già muniti di modulo d’iscrizione debitamente compilato e dirigersi al tavolo dedicato alla propria categoria (femminile unica; maschile dai 18 ai 44 anni; maschile dai 45 anni compiuti in su). Con l’atto stesso dell’iscrizione il concorrente solleva gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la gara.

Tempo massimo: 1 ora e 30 minuti. E’ previsto un cancello di verifica tempo massimo alla Baita Corbetta di Camposecco 50 minuti dopo la partenza. I concorrenti che non passano il cancello entro il limite stabilito, sono obbligati a fermarsi. Da questo momento l’atleta diventa un normale escursionista. Alla chiusura della linea di arrivo (tempo massimo) non verrà più garantita assistenza lungo il percorso. Il concorrente che abbandonerà la gara dovrà obbligatoriamente comunicarlo ad un qualsiasi punto di controllo riconsegnando il pettorale assegnato.

