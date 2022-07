Il premanese secondo alla “Sentiero 4 luglio”

Il titolo italiano è stato vinto da Christian Minoggio

LECCO – Fantastica prestazione del premanese Mattia Gianola alla sky marathon “Sentiero 4 luglio”: l’atleta del Team Valtellina ha chiuso la sua gara al secondo posto, a meno di tre minuti dal vincitore e neo campione italiano Cristian Minoggio.

Alla partenza di Sarnicolo, domenica 3 luglio, erano presenti quasi trecento atleti, di cui due terzi impegnati nella 42 km, gara che metteva in palio il titolo di Campione Italiano FISKY– Federazione Italiana Skyrunning.

Il futuro vincitore Christian Minoggio (Pegarun) ha effettuato una partenza fulminea e una gara sostanzialmente in solitaria. A nulla è servito lo sforzo del lecchese Gianola, inseguendo un avversario che per 30 km ha corso su tempi da record.

Il piemontese ha tagliato il traguardo col tempo di 4:14:47, a sei minuti dal record assoluto che appartiene ancora a Mario Poletti (4:08:24). Il premanese ha ottenuto un fantastico secondo posto a meno di tre minuti da Minoggio, chiudendo in 4:17:24. Il podio è stato completato dal veneto Mattia Tanara (4:31:10).

Da segnalare anche la prova di Erik Gianola, fratello di Mattia, che chiude al quarto posto assoluto (4:41:20), precedendo Daniel Antonioli (4:44:22). Ottavo il “falco” Danilo Brambilla (4:57:59).

La gara femminile è stata vinta dalla milanese Fabiana Corti (5:31:30). Decimo posto per Patrizia Pensa (7:11:31), giusto davanti all’atleta dell’OSA Valmadrera Lucia Colciago (7:18:09).