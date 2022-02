Skyrace, vertical, corse in montagna e tanto altro… il calendario 2022

Tra grandi classiche e novità, sperando che il covid non ci metta lo zampino

Il calendario (in via di definizione in queste settimane) con le corse del territorio

LECCO – Dopo un paio di anni a dir poco complicati si ricomincia a pensare alla corsa. Atleti e società sportive, dopo rinvii, cancellazioni e delusioni, guardano alla prossima stagione sportiva rimettendosi in gioco per organizzare gli appuntamenti, nuovi o grandi classici, che animeranno nel 2022 il movimento della corsa… su strada o in montagna.

Ecco gli appuntamenti in programma al momento nella provincia di Lecco e dintorni, ovviamente anche quest’anno il calendario dovrà fare i conti, settimana dopo settimana, con l’andamento della situazione pandemica e perciò potrebbe subire variazioni dell’ultima ora. Quello che non manca è l’impegno delle società sportive che hanno deciso di rimettersi in gioco, altre stanno ancora valutando la situazione per capire se e quando organizzare la propria gara.

Di seguito il calendario gare 2022 in provincia di Lecco e dintorni (alcune delle prove sono inserite nel calendario Fisky).

FEBBRAIO

Domenica 13

Soft Trail di Oggiono K20 – 2^ Tappa Run Lake Cup

www.spartacusevents.com

Sabato 26

Snow Run Resinelli Winter Trail (14km, 650D+)

www.snowmanresinelli.it

La gara fa parte del circuito Nortec Winter Trail Running Cup

MARZO

Domenica 6

Lecco Half Marathon 2022

www.spartacusevents.com

Domenica 27

Spring Run Lecco 3×5 e Spring Run Lecco Family

Gara non competitiva per squadre da 3 persone-frazionisti (dall’anno 2010 in avanti) che effettuano singolarmente, nella modalità staffetta, 5 km a testa (totale per ogni squadra 15 km) per le vie dei rioni di Maggianico su terreno misto. Nella formula Family è una camminata non competitiva per tutti su terreno misto, il giro completo del percorso, di 6,7 km, si snoderà per le vie dei rioni di Maggianico e Chiuso alla riscoperta dei nuclei antichi.

www.springrunlecco.org

APRILE

Domenica 3

Sky del Canto Running (13km e 600D+; 22km 1.280; 39km 2.200 D+) Carvico

www.skydelcanto2.it

Domenica 10

GTT – Ghost Town Trail (16km, 750D+) Olginate (Consonno)

www.gttconsonno.com

Lunedì 25

Trofeo Adelfio Spreafico (7,5km, 950D+) Lecco (piazzale funivia Erna)

www.asfalchi.it

MAGGIO

Domenica 1

Trofeo Dario & Willy (24km, 2010D+) Valmadrera

www.trofeodarioewilly.com

Domenica 8

Monte Barro Running (15,8km, 850D+) Galbiate

https://gplgalbiate.wixsite.com/monte-barro-running

Sabato 14

Corri al Tesoro (15km, 1200D+) Carenno

Evolution Sport Team

Mercoledì 11 – domenica 15

Utlac 250 – Lake Como Endurance Trail (250km, 14.600D+) Lecco

Giro del Lago di Como (tempo limite 100 ore)

www.utlactrail.com

Domenica 15

Utlac 30 – Lake Como Trail (32km, 1.860D+)

Da Bellagio a Lecco

www.utlactrail.com

Sabato 21

Esino Skyrace (27km, 2000D+), Esino Sprintrace (19km, 900D+)

www.esinoskyrace.it

La gara fa parte del circuito Crazy Skyrunning Italy Cup



Domenica 22

Monza-Montevecchia Eco Trail (33,5km, 700D+)

www.momot.it

GIUGNO

Sabato 4

Resegup (24km, 1.800D+) Lecco

www.resegup.it

Sabato 11

Utlac 40 – Gran Trail delle Grigne (40km, 3.470D+)

Da Lecco a Mandello per i sentieri alti delle Grigne

www.utlactrail.com

Grignetta Vertical – Piani Resinelli (3,5km, 906D+)

www.grignettavertical.it

Domenica 19

Trail dei Corni (26km, 1900D+) Valbrona (CO)

www.traildeicorni.it

LUGLIO

Domenica 3

Moggio – Piani di Artavaggio (5km 760D+) – Data da confermare

ibocia.wixsite.com

Sabato 30

Giir di Mont Chilometro Verticale (tappa di Coppa del Mondo e Campionato Italiano) Premana

www.giirdimont.it

Domenica 31

Giir di Mont (32km, 2.400D+) tappa di Coppa del Mondo – Premana

www.giirdimont.it

AGOSTO

Domenica 7

Rampegada Pagnona – Alpe Campo (10km, 850D+)

Corsa e mtb

www.polisportivapagnona.it

SETTEMBRE

Sabato 17

Zacup – Skyrace del Grignone (27km, 2650D+) Pasturo

www.zacup.it

Data da definire

Vertical Magnodeno (3,2km, 1000D+) Maggianico – Lecco

www.asfalchi.it

(data da definire, tradizionalmente si corre il 1° o 2° week-end di settembre)

(data da definire, tradizionalmente si corre il 1° o 2° week-end di settembre) Runvinata Skirace (13,5km, 1140D+ / 7,5km, 750D+ / 4,7 km, 300D+) Lecco

www.runvinata.it

(data da definire tra sabato 3 o sabato 10 settembre)

(data da definire tra sabato 3 o sabato 10 settembre) Corsa a coppie dell’Innominato (10km) Vercurago

www.corsacoppieinnominato.it

(a settembre, data da definire)

OTTOBRE

Sabato 1

Trail Grigne Sud Extreme (41km, 3.600D+) e Trail Grigne Sud Sprint (21km, 1.750D+) Mandello

www.trailgrignesud.it

Vertical Kilometer VK70 O.S.A. Valmadrera (3,3km, 1.010D+)

www.osavalmadrera.it

La gara fa parte del circuito Crazy Vertical Italy Cup

Domenica 23

Bellagio Skyrace (28,1km, 1.850D+; 14km, 940D+) Bellagio

www.bellagioskyrace.it

La gara fa parte del circuito Crazy Skyrunning Italy Cup

NOVEMBRE

Domenica 6