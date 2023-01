SnowRun dei Resinelli, trionfano Del Pero e Rusconi

Quasi 200 atleti hanno preso parte alla prima tappa del Nortec Winter Trail Running Cup

Secondo successo consecutivo per Luca Del Pero nella competizione, al maschile 2° Minoggio e 3° Rota. A podio nelle donne anche Bertolini e Compagnoni

PIANI RESINELLI – Temperature sotto zero, ma tanta voglia di correre ai Piani Resinelli: nell’edizione 2023 della SnowRun, tappa che ha aperto il circuito Nortec Winter Trail Running Cup, disputata ieri, sabato, si è confermato padrone della competizione, per la seconda volta consecutiva, Luca Del Pero (Team Sky Lario Runners ASDTeam Nortec – Scarpa) col tempo di 1h 02′ 57”, staccando di quasi un minuto Cristian Minoggio (Team Dinamo, tempo 1h 03′ 44”). Terzo Andrea Rota (OSA Valmadrera – Team Salomon), che ha tagliato il traguardo dopo 1h 03′ 58”. Al femminile ha avuto la meglio Francesca Rusconi (Team Pasturo – Rock Experience – North Face) siglando un tempo di 1h 18′ 04”, seguita a poca distanza da Gaia Bertolini, 1h 18′ 29”. A chiudere il podio donne Elisa Compagnoni (Team Atletica Alta Valtellina Scarpa) con 1h 24′ 04”.

A differenza dello scorso anno, la neve è riuscita a imbiancare nei giorni precedenti i 14 km di percorso ad anello, con 650 metri di dislivello, che i quasi 200 atleti hanno dovuto affrontare muniti di ramponcini, per evitare scivolamenti e la conseguente perdita di secondi preziosi. Peculiarità del tracciato il passaggio nelle miniere, con obbligo di caschetto per attraversarle. Non sono mancati neanche tratti sull’asfalto: la gara ha visto i corridori transitare tutti insieme fino al Parco Valentino, dove ha avuto luogo la partenza ufficiale sulla neve per consentire agli atleti di calzare i ramponcini. Su strada anche gli ultimi metri in piano per raggiungere il traguardo alla Chiesa Sacro Cuore.

A organizzare la competizione Falchi di Lecco, Gsa Cometa, Team Pasturo e Daniel Antonioli, che ha peraltro partecipato alla gara ottenendo la ‘medaglia di legno’ (tempo 1 05′ 03”). Intorno alle 17 la premiazione dei primi dieci atleti di ogni categoria sul sagrato della chiesa, incorniciata da una Grignetta ormai al crepuscolo, dopo essersi rifocillati con polenta taragna e thè caldo, offerti a tutti i presenti.

Le prossime tappe del circuito saranno nell’ordine Teglio (11 febbraio), e fuori regione Cortina (25 febbraio) e Tarvisio (11 marzo).

LA CLASSIFICA COMPLETA DELLA GARA

Foto di Giacomo Meneghello