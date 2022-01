Sport. Il CSI di Lecco si ferma fino al 20 gennaio 2022

Lo ha comunicato ieri il coordinatore tecnico provinciale Monti

Aggiornati anche i protocolli sportivi “Back to sport”

LECCO – Con un comunicato apparso sul sito internet, il coordinatore tecnico provinciale del CSI di Lecco Marco Monti ha annunciato l’immediata sospensione di tutte le attività sportive per oltre due settimane, fino a giovedì 20 gennaio 2022.

“Il Comitato Territoriale CSI di Lecco dispone con effetto immediato la sospensione delle attività sportive ufficiali territoriali, in programma dalla data odierna e sino a giovedì 20 gennaio 2022.

Le gare previste dai calendari in questo lasso di tempo verranno riprogrammate in base a quanto decideranno le rispettive commissioni tecniche e zone competenti.

Le gare già oggetto di precedente spostamento e calendarizzate in questo lasso di tempo dovranno essere riprogrammate previo accordo tra i sodalizi interessati rispettando le modalità previste dalle rispettive commissioni tecniche o zone.

Tale decisione è ovviamente dettata dalla situazione epidemiologica di questi giorni che impedisce il regolare e sereno sviluppo delle attività”.

Nello stesso comunicato è stata anche chiarita la posizione del CSI Lecco riguardo gli allenamenti delle singole squadre, lasciando a dirigenti e allenatori la scelta su cosa sia meglio fare.

“Il CSI Lecco non ha facoltà di disporre sospensioni delle sessioni di allenamento delle singole squadre che potranno, valutandone attentamente l’opportunità, proseguire nel massimo rispetto di quanto previsto dai protocolli sportivi”.

Nello stesso comunicato è stato specificato l’avvenuto aggiornamento dei protocolli sportivi “Back to sport”, disponibile al seguente link.