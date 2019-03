Grande prova sui campi del TC Baratoff di Pesaro.

In finale ha regolato Giampiero Ciri col punteggio di 6-1 6-2.

PESARO –Bella soddisfazione per il civatese Piero Luigi Castagna. L’ex vigile, tennista per passione, ha infatti vinto il titolo italiano Assoluti di tennis, categoria Over 60.

Castagna è un socio e collaboratore del Tennis Club Lecco, anche se gareggia da tre anni con la Canottieri Milano. Entrato in tabellone come testa di serie numero quattro, ha vinto senza problemi i primi due match e si è trovato ad affrontare in semifinale la testa di serie numero uno Alessandro Ciaponi. Il civatese ha disputato una gara incredibile, battendo l’avversario con un perentorio 6-3 6-0.

Nella finale di domenica 3 marzo Pier Castagna ha battuto Giampiero Ciri – che nell’altra semifinale aveva fermato la corsa della testa di serie numero 2 Vincenzo Piazza – col punteggio di 6-1 6-2, conquistando il titolo italiano di categoria.

“Per me è una grande emozione – dichiara in una breve intervista telefonica – giocare quattro partite in quattro giorni non è certamente semplice. In questo torneo c’era anche un discreto pubblico, quindi è stato tutto più complicato.”