Tennis Serie B1. Domenica comincia il campionato per il TC Lecco

Esordio in casa contro il TC Guidizzolo

“L’obiettivo è la promozione” dichiara il presidente Faravelli

LECCO – Inizierà domenica prossima il campionato di Serie B1 per il Tennis Club Lecco. La società del presidente Maurizio Faravelli punta a tornare nel campionato di Serie A2, con una squadra rinforzata rispetto allo scorso anno.

“La nostra ambizione è quella di salire – dichiara il presidente – la squadra è carica, attendiamo di vedere cosa dirà il campo”.

Rispetto allo scorso anno in squadra sono rientrato Ottaviano Martini (2.3) e Tommaso Vola (2.3), aggiungendosi ai già presenti Nicolò Consonni (2.4), Filippo Valsecchi (2.5) e Cristian Giudici (2.6). Oltre al quintetto lecchese, nella lista di tesserati sono stati confermati anche il francese Luca Sanchez – specialista del doppio, attuale numero 92 ATP – e lo spagnolo Alejandro Gomez, numero 1066 della classifica ATP.

A guidare la truppa è stato confermato il capitano/giocatore Luca “Tato” Bonacina (2.8). Vice-capitano il dirigente Paolo Arco.

L’esordio per i lecchesi avverrà contro i mantovani del TC Guidizzolo, sui campi di casa del Tennis Club Lecco. La presenza di uno dei due giocatori stranieri non è confermata al momento, perciò è molto probabile che la formazione che scenderà in campo sarà composta da Martini, Vola, Consonni e Valsecchi.

Il campionato dei lecchesi si concluderà il 9 giugno nella trasferta di Torino. Al termine delle sette giornate le prime tre in classifica accederanno ai play-off – la prima direttamente al secondo turno – la quarta e la quinta manterranno la categoria, la sesta disputerà i play-out e la settima retrocederà in serie B2.

Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO SERIE B1 – GIRONE 4

– 28/04 TENNIS CLUB LECCO vs Tc Guidizzolo

– 05/05 C.t. Mesagne (BR) vs TENNIS CLUB LECCO

– 19/05 TENNIS CLUB LECCO vs Ct Bologna

– 26/05 Filari Tennis (ME) vs TENNIS CLUB LECCO

– 02/06 TENNIS CLUB LECCO vs Tc Siracusa

– 09/06 Momy Sport Village (To) vs TENNIS CLUB LECCO