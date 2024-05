Tennis Serie B1. Il TC Lecco sconfitto a Mesagne

I pugliesi vincono col punteggio di 4-2

“Sarebbe stato bello portare a casa un pareggio” dichiara il capitano Bonacina

MESAGNE (BR) – Niente da fare per il Tennis Club Lecco nella trasferta di Mesagne (Br). La formazione del capitano Luca “Tato” Bonacina ha perso col punteggio di 2-4 contro il CT De Guido.

L’inizio di giornata per il Tennis Club Lecco è assolutamente scioccante. Nicolò Consonni e Ottaviano Martini vengono battuti in due rapidi set dall’italo argentino Falabello (1085 ATP) e dall’ucraino Ovcharenko, nei primi seicento al mondo in singolare; Tommaso Vola resiste meglio, ma perde anche lui al terzo dopo una battaglia di tre ore contro Massari. L’unica speranza di salvare la situazione arriva da Filippo Valsecchi, vincente 6-2 6-4 contro Pacciolla.

I lariani si apprestano al doppio del pomeriggio con la consapevolezza di poter portare a casa al massimo un pareggio. Il capitano di Mesagne però non corre rischi, schierando i due migliori giocatori in coppia. Contro due così, poco possono fare i giovani Consonni e Valsecchi, battuti 6-0 6-3. Il punto finale se lo prendono però i lariani con Martini e Vola.

“Purtroppo la partita si è decisa nel terzo singolare, con Tommi Vola che ha dato tutto, ma non è riuscito a concretizzare il vantaggio nel terzo set – dichiara il capitano Bonacina – sarebbe stato bello portare a casa un pareggio ma, sotto 1-3 dopo i singolari, ci siamo accoppiati male coi doppi.

SERIE B1 – CT DE GUIDO MESAGNE – TC LECCO 4-2

2° GIORNATA

– Ovcharenko – MARTINI 6-1 6-0

– Falabella – CONSONNI 6-2 6-4

– Massari – VOLA 6-3 4-6 6-2

– VALSECCHI – Pacciolla 6-2 6-4

– Falabella/Ovcharenko – CONSONNI/VALSECCHI 6-0 6-3

– MARTINI/VOLA – Massari/Pacciolla 6-4 6-3