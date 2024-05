Tennis Serie B1. TC Lecco, “cappotto” servito al TC Filari

Netta vittoria in trasferta per i ragazzi di Bonacina

Settimana prossima la sfida casalinga contro Siracusa

ROMETTA (ME) – Prima vittoria esterna per il Tennis Club Lecco nel campionato di Serie B1. La squadra del capitano Luca “Tato” Bonacina ha espugnato il campo del TC Filari grazie a un inizio portentoso, aggiudicandosi i primi quattro singolari del match.

Nei lariani c’è l’esordio stagionale per lo spagnolo Alejandro Garcia, impegnato nel match più duro della giornata. La sfida contro il suo connazionale Gabriel Elicha Navas si è conclusa solo al terzo set, col punteggio di 6-1 4-6 6-3. Nessun problema per gli altri tre singolaristi – Ottaviano Martini, Tommaso Vola e Nicolò Consonni – che chiudono i rispettivi match due set a zero.

La vittoria acquisita permette a Bonacina di schierare nei doppi anche i due giocatori che non avevano disputati i singolari, Filippo Valsecchi e Cristian Giudici. Il cambio di “line up” non modifica il risultato finale, coi doppi lecchesi che vincono entrambe le partite.

“Finalmente riusciamo a vincere entrambi i doppi – dichiara il capitano Bonacina – vincere 6-0 ci farà comodo, in vista della classifica finale. Abbiamo giocato bene, adesso testa alla sfida di settimana prossima contro Siracusa”

SERIE B1 – CT FILARI – TC LECCO 0-6

4° giornata

– MARTINI – Caratozzolo 7-6 6-2

– CONSONNI – Giacobbe 6-0 6-1

– VOLA – Romano 6-3 6-1

– GARCIA – Elicha 6-1 4-6 6-3

– GARCIA/VALSECCHI – Romano/Giacobbe 6-2 6-2

– MARTINI/GIUDICI – Caratozzolo/Elicha 6-3 6-2