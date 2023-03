Terza prova del campionato regionale Csi, bronzo per la Virtus Calco

A Colorina vince Morbegno, secondo posto per il Gs Valgerola

Giornata primaverile, un bel percorso, premiazioni, ristoro, tantissimo pubblico, scommessa vinta per la Pol. Colorina

COLORINA (SO) – Perfetto, di più non si poteva fare. Una bella giornata di sport, ottimo percorso, ristoro, premiazioni, più di 800 atleti al via e tantissimi pubblico. La terza prova del campionato regionale Csi di corsa campestre a Colorina (SO) è stata praticamente perfetta.

Tre classifiche di società, in quella Giovanile vince Gs Csi Morbegno con 948 punti, secondo posto per il Gs Valgerola con 624 punti e al terzo posto la Virtus Calco con 623 punti. Nella classifica Assoluta a vincere è ancora Morbegno con 607 punti, secondo Valgerola con 487 punti e terza Calco con 395 punti. La classifica generale vede Morbegno con 1559 punti, Valgerola con 1114 punti, Calco con 990 punti. Le altre società: 4° posto Premana con 748 punti, 7° posto Team Pasturo con 586 punti, 8° posto Cs Cortenova con 562 punti, 12° posto Pol Bernate con 388 punti, 19° posto Pol Pagnona con 196 punti, 24° posto Us Derviese con 132 punti, 27° posto Pol Oratorio 2B con 73 punti, 30° posto Gs Rogeno con 44 punti e 31° posto Pol Bellano con 33 punti.

Sette vittorie per i lecchesi: tre per il Team Pasturo e due a testa per Cs Cortenova e Us Derviese

Vincono Federico Orlandi nei Cadetti, Lorenzo Forni negli Allievi e Giovanna Cavalli nelle Veterane B per il Team Pasturo; Denise Mascheri nelle Cadette e Alessia Bergamini nelle Seniores per il Cs Cortenova; Teresa Buzzella nelle Allieve e Benedetta Buzzella nelle Juniores per la Us Derviese.

Tutti i podi e i lecchesi nei primi dieci

Cuccioli f: 1^ Sara Brunetti (Atl Trezzano Istituto Gandhi), 2^ Zoe Tosarini (Gp Santi Nuova Olonio), 3^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco), 5^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco), 6^ Cecilia Giovenzana (Pol Bernate), 10^ Camilla Viscardi (Gs Virtus Calco).

Cuccioli m: 1° Diego Salvi (Atl Alto Lario), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 3° Patrick Fiorelli (Gs Csi Morbegno), 6° Gabriele Passoni (Pol Bernate), 7° Tommaso Compagnoli (Pol Bernate), 10° Samuele Spada (Team Pasturo).

Esordienti f: 1^ Stella Olivotti (Pol San Marco), 2^ Noemi Lorefice (Gs Santi Nuova Olonio), 3^ Aya Khattab (Pol Albosaggia), 10^ Greta Tagliaferri (Premana).

Esordienti m: 1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 2° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 3° Nicolas Antonutti (Circolo Anspi la Vigna).

Ragazze: 1^ Susanna Romegialli (Gs Csi Morbegno), 2^ Elisa Pensini (Csi Tirano), 3^ Giulia Sutti (Gs Valgerola).

Ragazzi: 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Gabriele Vanini (Pol Albosaggia), 6° Riccardo Galbusera (Gs Virtus Calco), 9° Diego Pomoni (Premana), 10° Oscar Gianola (Premana).

Cadette: 1^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 2^ Matilde Varisto (Csi Tirano), 3^ Adyidiatou Balde (Atl Leggera Melegnano), 5^ Beatrice Spada (Team Pasturo), 9^ Irene Tarzia (Gs Virtus Calco).

Cadetti: 1° Federico Orlandi (Team Pasturo), 2° Mattia Manenti (Gs Csi Morbegno), 3° Fitsum Giacomo Alessi (Atl Ravello), 6° Ivan Pomoni (Premana), 8° Michele Bellati (Premana).

Allieve: 1^ Teresa Buzzella (Us Derviese), 2^ Giada Feloi (Alto Lario), 3^ Lisa Pagani (Liete Colli), 9^ Aurora Combi (Cs Cortenova).

Allievi: 1° Lorenzo Forni (Team Pasturo), 2° Daniele Ciaponi (Gp Talamona), 3° Paolo Gianola (Premana), 5° Lorenzo Gianola (Premana), 6° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 10° Oscar Luigi Pomoni (Premana).

Juniores f: 1^ Benedetta Buzzella (Us Derviese), 2^ Irene Gusmeroli (Gs Csi Morbegno), 3^ Isabella Carlotta Maiocchi (Pol Bernate), 5^ Arianna Irene Brognoli (Gs Virtus Calco), 6^ Gaia Comi (Gs Virtus Calco), 8^ Francesca Gennaro Selvaggio (Pol Bernate), 9^ Sofia Piantelli (Pol Bernate).

Juniores m: 1° Paolo Ascade (Nuovo Atl Fanfulla Lodigiano), 2° Francesco Bongio (Gs Csi Morbegno), 3° Emanuele Fazzini (Premana), 5° Mauro Gianola (Premana), 9° Simone Monzardo (Pol Bernate), 10° Andrea Pomoni (Premana).

Seniores f: 1^ Alessia Bergamini (Cs Cortenova), 2^ Letizia Oltolini (Us Derviese), 3^ Alessia Ippolito (Team Pasturo), 5^ Isabella Gandin (Pol Pagnona), 6^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona).

Seniores m: 1° Giovanni Zugnoni (Gp Santi Nuova Olonio), 2° Federico Bardea (Lanzada), 3° Marco Leoni (Gs Csi Morbegno).

Amatori A f: 1^ Cinzia Cucchi (Castelraider), 2^ Monica Bonesi (Ardenno Sportiva), 3^ Roberta Pinchetti (Team Pasturo), 7^ Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova), 8^ Andrea Locatelli (Premana), 9^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), 10^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

Amatori A m: 1° Manuel Molteni (Villa Guardia), 2° Massimiliano De Bernardi (Atl Alto Lario), 3° Davide Dinosio (B&rc Castigliano D’Adda), 7° Giuseppe Molteni (Gs Rogeno), 8° Fabio Boffelli (Gs Virtus Calco), 10° Marco Bortolotti (Pol Oratorio 2d).

Amatori B f: 1^ Cinzia Zugnoni (Gs Csi Morbegno), 2^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 3^ Maria Gianola (Cs Cortenova), 4^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 6^ Cinzia Beccalli (Gs Virtus Calco), 8^ Elena Rusconi (Cs Cortenova), 9^ Cinzia Acquistapace (Cs Cortenova), 10^ Anna Busi (Pol Pagnona).

Amatori B m: 1° Graziano Zugnoni (Gp Santi Nuova Olonio), 2° Dario Rigonelli (Cs Virtus Calco), 3° Michele Penone (Gp Santi Nuova Olonio), 4° Tiziano Bertoldini (Team Pasturo), 5° Walter Patriarca (Us Derviese), 6° Mario Buzzella (Us Derviese), 10° Attilio Ezio Artusi (Cs Cortenpva).

Veterane A: 1^ Liliana Maccoppi (B&rc Castiglione D’Adda), 2^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco), 3^ Michela Trotti (Gs Csi Morbegno), 7^ Elena Maria Angela Corno (Gs Virtus Calco).

Veterani A: 1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), 2^ Riccardo Dusci (Pol Colorina), 3° Michele Pietro Piombardi (Gs Valgerola), 6° Felice Brusadelli (Gs Virtus Calco).

Veterane B: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Donatella Rota (Pol Pagnona), 3^ Marina Testini (Gs Pol Santi Nuova Olonio), 4^ Maria Pia Bonanomi (Gs Virtus Calco), 5^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate).

Veterani B: 1° Francesco Barletta (B&rc Castiglio e D’Adda), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 3° Enrico Tirinzoni (Gp Talamona), 5° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 6° Giulio Maiocchi (Pol Bernate), 9° Nilo Fazzini (Pol Pagnona).

Disabili Int-Relaz Adulti: 1^ Eleonora Reale (Centro Olimpia Piateda).

Disabili Int-Relaz Giovanili: 1^ Sara Buzzoni (Cs Cortenova).