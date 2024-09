UTLAC – Lake Como Ultra Trail, aperte le iscrizioni per tutte le distanze

L’iconica 250 km partirà il 7 maggio 2025

Iscrizioni aperte da oggi

LECCO – Dopo la fortunata edizione 2024 – anno di crescita, di record e di grandi numeri con il sold-out delle distanze di 30km (Bellagio-Lecco) e della new entry 60km (Como-Lecco), Larius Ssdrls, società organizzatrice, apre oggi le iscrizioni all’edizione 2025 di Utlac Trail. Le date: dal mercoledì 7 maggio (data della partenza dell’iconica 250km) alla domenica 11 maggio 2025.

Confermati il main sponsor Rock Experience, il gold sponsor Tecnica e gli sponsor istituzionali Regione Lombardia e Comune di Bellagio, ma a breve ci saranno ulteriori importanti novità a rafforzare le file dei sostenitori dell’evento. “Lavorare in gruppo significa entrare a far parte di un organismo coeso dove le persone, le aziende, gli enti pubblici si fanno tutti insieme portatori di competenze e personalità, caratteri distinti, interagendo e influenzandosi reciprocamente al fine di raggiungere un obiettivo preciso, comune e concordato. La nostra collaborazione con la UTLAC, non è solo di una sponsorship fine a sé stessa, ma è un supporto fattivo nell’organizzazione, per alcuni aspetti logistici e nella comunicazione atti a valorizzare e promuovere il nostro territorio e le sue meraviglie naturali anche all’estero. E da sportivi, siamo presenti a supportare i nostri atleti e fare un tifo super parte a tutti i partecipanti delle tre distanze, che sono una peculiarità della UTLAC” commenta Michele Frigerio, titolare e fondatore di Rock Experience.

Le distanze

250KM LAKE COMO ENDURANCE TRAIL Confermato il tracciato originale, cioè quello del 2022 e del 2023. Un percorso che nell’edizione 2024 è stato rettificato nella zona del Monte Bregagno per l’anomalo eccessivo innevamento primaverile. Confermato anche il binomio autonavigazione e Pacer. Alcuni miglioramenti logistici e strutturali sono messi in campo dall’organizzazione, e per i quali seguiranno precise istruzioni e comunicazioni, riguardanti i ristori, gli arrivi notturni e il reparto massaggi. Confermato in 200 il numero massimo di atleti che percorreranno un viaggio unico sulle montagne del Lago di Como, attraverso boschi, alture, antichi borghi, strade bianche, mulattiere e single track, da concludere entro le 12:00 di domenica 11 maggio 2025 (90 ore). La partenza è alle 18:00 dal lungolago di Lecco il giorno mercoledì 7 maggio 2025. Record e tempi da battere: nell’edizione 2024 le vittorie sono andate a Silvia Trigueros Garrote e Daniele Nava, che hanno concluso la gara rispettivamente in 50h43’40’’ e in 43h42’28’’ (che oggi costituiscono i record da battere.

60 KM LAKE COMO ULTRA TRAIL Dopo una prima edizione – quella del 2024 – molto partecipata, anche la Utlac 60k viene confermata nella sua distanza e nel suo stile, quindi con tracciatura fatta da bandierine e nastri segnaletici. Fin dalla prima edizione si è rilevata una gara unica nei suoi paesaggi ma anche esigente nel suo tracciato. Per questo la società organizzatrice ha deciso di posticipare i cancelli orari e il tempo limite per ultimare la competizione e di modificare parzialmente l’ubicazione dei ristori. 500 il numero massimo di atleti che percorreranno i sentieri che da Como si sviluppano sui monti del Triangolo Lariano fino a Lecco, in un percorso molto vario e a tratti aereo e con panorami unici su entrambi i rami del lago, per un percorso che unisce i due capoluoghi di provincia. Record e tempi da battere: nell’edizione 2024 le vittorie sono andate a Dominique Van Mechgelen e Gionata Cogliati, che hanno concluso la gara rispettivamente in 8h39’11’’ e 7h23’51’’ (oggi costituiscono i record da battere).

30 KM LAKE COMO TRAIL Confermata la grande peculiarità di questa gara, cioè il trasporto esclusivo dei concorrenti tramite il battello Bisbino, il battello più capiente del Lario e che il Comune di Bellagio concede fin dal primo anno a tutti gli atleti, per regalare loro un’esperienza unica che dalle acque calme del lago e dalla famigerata scalinata Serbelloni porta poi in cima alle montagne del Triangolo Lariano. Confermato in 400 il numero massimo di atleti, che corrisponde alla capienza del battello. Record e tempi da battere: nell’edizione 2024 le vittorie sono andate a Irene Saggin e Dionigi Gianola, che hanno concluso la gara rispettivamente in 3h18’06’’ e 2h43’34’’ (che oggi costituiscono i record da battere).

Iscrizioni aperte da oggi, sul sito web www.utlactrail.com con Wedo Sport Rivivi l’emozioni di Utlac con: video report dell’edizione 2024: https://we.tl/t-W83XibAa7j

foto 2024: https://drive.google.com/drive/folders/1PNUc9F99mlD785m_mYFUiy5qJgkHXqjZ