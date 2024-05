Volley. La Picco Lecco dà il benvenuto a Maia Monaco e saluta 5 giocatrici

La varesina classe 2006: “Per me questa è una vera opportunità di crescita”

LECCO – Un nuovo ingresso nella rosa della Picco Lecco per la stagione 2024-2025 di volley, si tratta di Maia Monaco, classe 2006, nata a Varese. Porta con sé un’esperienza maturata nel Club Italia e una partecipazione significativa in Serie A2 nella stagione 2022/2023, oltre a una carriera nelle nazionali giovanili.

“Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare l’invito della Società sono molteplici. Mi entusiasma l’opportunità di essere un tassello di un progetto ben più ampio ed ambizioso che coinvolge tante giocatrici giovani – spiega Maia Monaco – Sono convintissima che la squadra farà un bellissimo campionato, anche grazie all’esperienza e alla professionalità di Coach Milano, una vera opportunità di crescita.”

Il suo trasferimento a Lecco non è solo una mossa professionale, ma anche emotiva, poiché Maia ha già sperimentato l’intensa passione della tifoseria lecchese: “Ho nitidi ricordi della tifoseria di Lecco perché l’ho vista in azione quando, con il Club Italia, ci ho giocato contro. Un tifo fatto di passione, d’impeto agonistico e di correttezza che si tramuta per le ragazze in campo in una spinta positiva che dagli spalti arrivava dritta in campo – continua la giocatrice – Le aspettative non sono molte, la principale è poter mettere a frutto tutto quanto imparato negli ultimi anni. Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di crescere come giocatrice e come persona.”

Riguardo ai suoi progetti futuri, Maia è pragmatica e focalizzata sul presente: “Se parliamo di progetti, ne ho uno solo e cioè quello di concentrarmi totalmente sul prossimo campionato. La mia personale storia mi ha dimostrato che se ti focalizzi su di un singolo obiettivo, i risultati arriveranno.”

Inoltre, la squadra lecchese di pallavolo, saluta e ringrazia cinque giocatrici che hanno dato un contributo nella passata stagione in Serie A2. Le atlete in questione sono: Valentina Cantaluppi, Diana Kadyrova, Matilde Frigerio, Martina Morandi e Gaia Badalamenti.