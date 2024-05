Volley. Picco Lecco: confermata Helena Sassolini

Per la stagione 2024 – 2025

LECCO – Continuano le conferme per la squadra Orocash Picco Lecco. Dopo Federica Piacentini e Alessia Conti, confermata anche Helena Sassolini per la stagione 2024 – 2025. Dopo l’ultima stagione, Helena ha consolidato il suo ruolo di palleggiatrice titolare, dimostrando grandi capacità e leadership in campo.

“Questa è stata la mia prima stagione di A2 quindi appena arrivata dovevo un’attimo ambientarmi e capire come fosse il campionato, il livello e la società. Piano piano ho preso consapevolezza delle mie capacità e grazie alle opportunità che mi sono state date credo di averlo dimostrato” spiega Helena Sassolini.

La sua crescita durante la stagione è stata notevole, culminando con prestazioni che hanno guadagnato la fiducia e la stima non solo dello staff tecnico ma anche di tutto l’ambiente di Lecco. “Sono molto contenta di questa stagione e soprattutto della riconferma da parte della società. Sono felice che mi abbiano apprezzata come giocatrice ma anche come persona a livello umano” commenta Helena.

“Nonostante le molteplici difficoltà che abbiamo incontrato quest’anno siamo sempre riuscite ad uscirne come una vera squadra e questo ci fa onore – continua la giocatrice – Sono molto soddisfatta della mia squadra e delle mie prestazioni personali e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare“.