Volley. Picco Lecco: confermata Piacentini. Arriva Francesca Napodano

Federica Piacentini, classe 2001 e Francesca Napodano, classe 1999

Primo acquisto biancorosso: “Non vedo l’ora di arrivare e conoscere la società, i tifosi e la città”

LECCO – Federica Piacentini è la prima conferma in casa Picco Lecco. Il centrale, classe 2001, vestirà la maglia biancorossa per il terzo anno consecutivo. Tanto entusiasmo e voglia di crescere per il centrale pavese.

“E’ doveroso un grazie a tutta la società e allo staff tecnico per la dimostrazione della volontà di continuare un’altra stagione insieme. Dopo due stagioni qui posso dire che la stima è reciproca. Arriviamo da una stagione tosta nella quale sappiamo veramente solo noi quanto lavoro e quanta resilienza ci sono serviti per affrontare tutto quello che ci è capitato e sono veramente orgogliosa della nostra crescita proprio come squadra. Ne siamo uscite a testa alta. La prossima stagione sarà sempre molto complessa, ogni anno il livello del campionato si alza sempre di più ma non vedo l’ora di conoscere il gruppo nuovo, di cominciare a lavorare per trasformarci in una squadra a tutti gli effetti. Sono orgogliosa di vestire i colori di questa bella città” commenta Federica Piacentini.

Invece, il primo acquisto biancorosso della prossima stagione è Francesca Napodano. Nata a Casale Monferrato (Alessandria) il 17 gennaio 1999 e ha disputato l’ultimo campionato come libero de Montecchio Maggiore (Vicenza). La carriera di Francesca Napodano inizia nel 2016 nelle giovanili del Volleyrò (Roma). Nella stagione 2017-18 esordisce in Serie A1 grazie all’ingaggio da parte del Casalmaggiore.

Nell’annata 2018-19 veste la maglia del Soverato, in Serie A2, per poi ritornare nella massima divisione nella stagione successiva, acquistata dall’AGIL di Novara. Per il campionato 2021-22 resta nella stessa divisione, difendendo i colori della Savino Del Bene, con cui vince la Challenge Cup, mentre in quello successivo viene ingaggiata dall’Helvia Recina (in provincia di Macerata), neopromossa in massima serie. Per la stagione 2023-24 si trasferisce al Montecchio Maggiore, facendo ritorno in Serie A2.

“Sono molto contenta di aver firmato con Lecco – commenta Francesca Napodano – Ho sentito parlare molto bene della società e del clima che si vive alla Picco. Vengo da un anno buono con Montecchio e voglio fare bene la prossima stagione. Cerco un ambiente sereno vicino casa dove poter lavorare e rendere al meglio delle mie possibilità. Nel futuro vorrei continuare a sviluppare la mia passione accanto al mio lavoro come nutrizionista. Non vedo l’ora di arrivare e conoscere la società, i tifosi e la città”.