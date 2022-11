Vittoria per 3 a 0 per le biancorosse in terra toscana

Coach Milano: “Il risultato rispecchia l’intensità del gioco espresso. Continuiamo così”

MONTALE – L’Orocash Picco Lecco torna alla vittoria. Domenica sera la formazione biancorossa si è imposta con 3 set a 0 contro le avversarie del Montale.

Partenza eccellente della Orocash Picco Lecco che mette subito in difficoltà il Montale (7-14). Le biancorosse amministrano al meglio il gioco conquistando con grande merito il primo parziale (18-25).

Si riparte con un nuovo set all’insegna dell’equilibrio. Le padrone di casa prendono sicurezza e mettono a dura prova la formazione lecchese. Si gioca punto a punto fino alla fine, ma a spuntarla è l’Orocash Picco Lecco che chiude 23 a 25.

Il terzo set parte in perfetto equilibrio con il Montale decisamente più aggressivo e pericoloso. Sono i padroni di casa a gestire il gioco, mantenendo un costante vantaggio sulle lecchesi. Sul finire del set, le ragazze allenate da Milano riportano il parziale sulla parità (18-18) e conquistano set e partita.

A fine gara coach Gianfranco Milano, 1^ Allenatore Orocash Picco Lecco, ha dichiarato: “La partita è stata giocata con un piglio diverso, abbiamo perso delle occasioni importanti nelle partite precedenti. Oggi il gioco è stato più aggressivo e determinato, molto pochi gli errori forzati. Il risultato rispecchia l’intensità del gioco espresso. Continuiamo così!”.

Soddisfazione anche per Federica Piacentini, MVP: “Sono contentissima per il risultato, ma ancora di più per la prestazione, ci serviva a livello morale dopo una settimana molto intensa di lavoro. Non abbiamo mollato mai e siamo riuscite ad approcciare a tutti e tre i set allo stesso modo, con la stessa grinta e intensità di gioco, siamo state li tutte e ci siamo aiutate, quando una faceva più fatica le altra hanno dato qualcosa di più a turno. Niente da dire se non che sono veramente contenta! Per quanto riguarda l’MVP penso che sia qualcosa di aggiunto, ed è grazie veramente a tutte le altre che hanno spinto senza sosta dall’inizio alla fine!”.

TABELLINO

Emilbronzo 2000 Montale – Orocash Picco Lecco 0-3

(18-25 23-25 21-25)