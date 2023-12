Volley, Picco Lecco sconfitta in casa da Montecchio

Al Bione finisce 3 a 1 per le ospiti

LECCO – Orocash Picco Lecco non riesce nell’impresa, Montecchio espugna il Bione vincendo 3 set a 1 valido come 10^ giornata del campionato di volley di Serie A2. Una partita complessa già alla vigilia per le biancorosse, scese in campo a tentare il tutto per tutto e consapevoli della forza avversaria. Out ancora il libero Alice Barbagallo, per infortunio.

Picco tiene testa alle avversarie per i primi tre set, riuscendo anche a conquistare con merito il secondo. Nel terzo set equilibrio perfetto fino al 19 pari, poi Montecchio tenta la fuga e riesce a chiudere il terzo set portando a casa il primo punto in palio.

L’ultimo parziale è segnato da imprecisioni da entrambi i lati e l’inizio vede ancora equilibrio (7-8). Il livello di gioco cala bruscamente, ma è Montecchio a riprendere in mano la partita e imporsi sulle padrone di casa chiudendo il match.

Da segnalare nelle fila biancorosse l’esordio del nuovo acquisto Rachele Nardelli. Trentina, classe 2001, schiacciatrice arriva a Lecco in piena stagione dopo le esperienza a Santa Giustina in Colle, Montecchio, Vicenza e Soverato in A2 e precedentemente a Vigevano (B1) e Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza (B2). Studia Ingegneria Biomedica, cucina e legge nel tempo libero.

“Penso che il primo set non siamo state convinte, il secondo bene, nel terzo serviva più carattere e grinta”, ha giunto Martina Morandi.

“Sul 20 pari del terzo set stavamo facendo un ottimo lavoro, nel quarto troppo nervosismo e su questo dovremo riflettere. L’ultimo parziale non racconta la partita. Con Offanengo cercheremo di fare una prestazione di qualità, cercheremo di fare meglio di loro. Qualità e durata sono fondamentali per il nostro obiettivo” ha spiegato coach Gianfranco Milano.

Orocash Picco Lecco-Montecchio 1-3

(19-25 25-23 21-25 17-25)

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 3, Conti 13, Zojzi 10, Caneva 9, Rimoldi, Salinas 13, Mainetti (L), Nardelli 1, Frigerio 1, Morandi, Sassolini, Bazzani. Non entrate: Barbagallo (L). All. Milano.

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 2, Arciprete 15, Botezat 13, Mangani 14, Bellia 21, Caruso 5, Napodano (L), Gueli, Pandolfi. Non entrate: Gabrielli, Malvicini. All. Buonavita. ARBITRI: Russo, De Sensi. NOTE – Durata set: 25′, 26′, 27′, 26′; Tot: 104′. MVP: Bellia.

Top scorers: Bellia S. (21) Arciprete A. (15) Mangani L. (14)

Top servers: Botezat A. (2) Bellia S. (1) Piacentini F. (1)

Top blockers: Caruso S. (2) Botezat A. (2) Bellia S. (2)