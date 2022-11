Successo per la manifestazione lanciata da Women in Run Lecco

Il ricavato sarà devoluto a Telefono Donna

LECCO – Un ‘esercito’ rosa per dire no alla violenza contro le donne. Al grido di #insiemeèpiùbello domenica mattina si è svolta la 1^ edizione di Women in Run, corsa/camminata non competitiva di beneficienza per sostenere Telefono Donna e supportare tutte le donne vittime di violenza.

Lecco ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione all’appello: al via, presso il Piazzale Cassin alla Piccola si sono presentate 400 persone. La partenza è avvenuta alle 9.45, qualche minuto in ritardo rispetto al programma ufficiale, proprio per dare il tempo anche agli ultimi di iscriversi. Il percorso, a scelta 14 km di corsa e 8 km di camminata, si è svolto attraverso i rioni della città.

“Uno spettacolo vedervi così tanti – han commentato gli organizzatori di Women in Run Lecco – come sempre quando c’è da aiutare chi aiuta Lecco risponde. Grazie di cuore”. Allo start erano presenti anche la campionessa italiana di marcia Vittoria Di Dato e le Pink Ambassador della Fondazione Umberto Veronesi.

GALLERIA FOTOGRAFICA