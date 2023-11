Women in Run: domenica si corre contro la violenza. Come cambia la viabilità

Chiusure al traffico veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione

Tre i percorsi di gara: 8, 14 e 15 km, con partenza dalla Piccola alle ore 9.30

LECCO – Domenica 26 novembre alle 9.30 dalla Piccola, in piazzale Riccardo Cassin, prenderà il via #insiemeèpiùbello, corsa/camminata ludico sportiva a passo libero organizzata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne dall’associazione sportiva dilettantistica Women In Run Lecco con il supporto di numerose realtà del territorio e il patrocinio del Comune di Lecco.

Il programma prevede tre percorsi diversi: 8 e 14 km pensati per tutti e 15 km più impegnativi, per veri e propri runner.

Il tracciato di 8 km partirà da piazzale Cassin e si svilupperà in via Amendola (da piazzale Cassin al ponte Azzone Visconti), lungo la pista ciclo pedonale dal ponte Azzone Visconti a via Adda, parte pedonale a lago di via Cantù, via Nullo, lungo Lario Isonzo, lungo Lario Battisti, lungo Lario Cadorna, lungo Lario 4 Novembre, lungo Lario Piave, Caviate, via per l’Abbadia, via Stelvio, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Aldo Moro, via Montebello, via delle Capre, via Monte Sabotino (da via delle Capre a via Gorizia), via Gorizia (da via Monte Sabotino a via Seminario), via Seminario, via Mentana (da via Seminario a via F.lli Bandiera), via F.lli Bandiera, via Don Pozzi (da corso Matteotti a via Pascoli), via Pascoli, via Tubi, largo Caleotto (Meridiane), via Amendola (da largo Caleotto a piazzale Cassin) e arrivo in piazzale Cassin.

Il tracciato di 14 km partirà da piazzale Cassin e si svilupperà in via Amendola (da piazzale Cassin al ponte Azzone Visconti), la pista ciclo pedonale dal ponte Azzone Visconti a via Adda, parte pedonale a lago di via Cantù, via Nullo, lungo Lario Isonzo, lungo Lario Battisti, lungo Lario Cadorna, lungo Lario 4 Novembre, lungo Lario Piave, Caviate, via per l’Abbadia, via Stelvio, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Aldo Moro, via Montebello, via delle Capre (scaletta), via Monte Sabotino, via G. Arrigoni, scale per chiesa di santa Maria Assunta (Rancio), via don Giovanni Bosco, via Renato Fucini, via Partigiani (via da Fucini a via Micca), via Pietro Micca, via Mattia Rusconi, via don Invernizzi (da via Rusconi a corso Montesanto), corso Montesanto (da via don Invernizzi a via don Luigi Monza), via don Luigi Monza (da corso Montesanto a via Valsecchi), via Valsecchi (da via don Luigi Monza a via Varigione), via Varigione, via Gramsci, via Luera, via Pioli, via Movedo, via Resegone, via Capiloccio, via don Piatti, via Ai Poggi (da via don Piatti a via Montessori), via Montessori, via Alla Rovinata, via Capolino, via Al Ponte, via Lombardia, via Filanda, via Tonio da Belledo, via Cimabue, via Rosmini, via Barcaiolo, la ciclopedonale di Pescarenico fino a via Corti, via Corti (dalla ciclopedonale a lago a via dell’Isola), via dell’Isola, via Amendola (da via dell’Isola a piazzale Cassin) e arrivo in piazzale Cassin.

Infine, il tracciato di 15 km partirà da piazzale Cassin e percorrerà via Amendola (da piazzale Cassin al ponte Azzone Visconti), la pista ciclo pedonale dal Ponte Azzone Visconti a via Adda, parte pedonale a lago di via Cantù, via Nullo, lungo Lario Isonzo, lungo Lario Battisti, lungo Lario Cadorna, lungo Lario 4 Novembre, lungo Lario Piave, Caviate, via per l’Abbadia, via Stelvio, via Santo Stefano, via De Gasperi, via Aldo Moro, via Montebello, località Paradiso, via Quarto, corso Monte San Gabriele (da via Quarto a via Mazzucconi), via Mazzucconi, via Fucini, via Partigiani (da via Fucini a via Micca), via Pietro Micca, via Mattia Rusconi, via don Invernizzi (da via Rusconi a corso Montesanto), corso Montesanto (da via don Invernizzi a Via don Luigi Monza), via don Luigi Monza (da corso Montesanto a via Valsecchi), via Valsecchi (da via don Luigi Monza a via Varigione), via Varigione, via Gramsci, via Luera, via Piloni, via Movedo, via Resegone, via Capiloccio, via don Piatti, via Ai Poggi (da via don Piatti a via Montessori), via Montessori, via Alla Rovinata, via Capolino, via Al Ponte, via Lombardia, via Filanda, via Tonio da Belledo, via Cimabue, via Rosmini, via Barcaiolo, la ciclopedonale di Pescarenico fino a via Corti, via Corti (dalla ciclopedonale a lago a via dell’Isola), via dell’Isola, via Amendola (da via dell’Isola a piazzale Cassin) e arrivo in piazzale Cassin.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.