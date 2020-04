Anche gli sportivi raccolgono fondi: l’iniziativa partita da Mandello

“Lo sport per la vita” la raccolta fondi promossa dalla Polisportiva di Mandello

Adesioni aperte a tutte le realtà sportive lecchesi. Già distribuite le prime mascherine

MANDELLO – “Andiamo a vincere!”, la famosa frase di Giampiero Galeazzi durate i Giochi Olimpici di Sidney 2000 continua a significare qualcosa di speciale per tutti gli sportivi e non.

Ed è questa celebre citazione ad aprire la raccolta fondi lanciata dal mondo sportivo lecchese attraverso la quale, già in questi giorni, sono state distribuite le prime donazioni (in mascherine protettive) ai comuni di Abbadia e Lierna.

“Siamo un po’, ancora, tutti parte di quell’equipaggio olimpico, che quest’anno non potrà partecipare ai giochi perché impegnato in una competizione ben più importante di una medaglia! – spiegano i promotori dell’iniziativa – Ci facciamo portavoce di un’iniziativa benefica, una raccolta fondi, partita dall’idea di alcune realtà sportive che si affacciano sulla sponda orientale del Lago di Lecco, guidate dalla Polisportiva Mandello del Lario, unitamente alla collaborazione e al supporto di altre realtà e istituzioni del nostro territorio, per raccogliere fondi volti all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per la lotta al diffondersi del contagio da Covid-19”.

L’iniziativa è aperta a tutte le associazioni che hanno il desiderio di contribuire a questa iniziativa. E’ stato istituito, un conto corrente, ove sarà possibile effettuare una donazione per contribuire alla causa:

N° Conto: 000028993X79 Intestato a: A.S.D. Polisportiva Mandello Del Lario

IBAN: IT17U0569651490000028993X79 Causale: “Andiamo a vincere!” + Mail di contatto

“Siamo certi – proseguono – che ogni donazione e contributo, pur piccolo che sia, possa contribuire a fare la differenza in questo difficile momento per le comunità che si affacciano sul nostro territorio soprattutto in tutte quelle situazioni quotidiane che più mettono a rischio le persone esponendole al contagio. Lo scopo di questa raccolta fondi, è appunto l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) che verranno poi, attraverso la creazione mirata di punti di distribuzione, distribuite alla popolazione in collaborazione con le istituzioni dei vari comuni quali protezione civile e associazioni di volontariato presso, appunto, punti strategici quali supermercati e/o negozi”.

L’iniziativa è pubblicizzata sulla pagina Facebook ufficiale “Lo sport per la Vita” nonché sui vari canali social delle associazioni che collaborano alla realizzazione della raccolta fondi.

Per informazioni e qualsiasi richiesta è attiva la mail: info.andiamoavincere@gmail.com

L’Amministrazione Comunale di Lierna proprio oggi ha ricevuto le prime 100

mascherine, donate dal gruppo Sport per la Vita.

“Queste 10 confezioni verranno consegnate alle persone con serie patologie ed

a maggior rischio di essere contagiate, individuate grazie al dott. Carlo

Santini – spiega il sindaco di Lierna, Silvano Stefanoni – I cittadini, avvisati dal medico curante, potranno ritirare le mascherine presso la Farmacia Motta. A breve avremo altre forniture e per ognuna di esse cercheremo di soddisfare le esigenze più cogenti”.

“A Sport per la Vita va il nostro grazie più sincero per la loro sensibilità

e vicinanza alla collettività – prosegue il sindaco – questo gruppo di società sportive sta

dimostrando, che non bisogna mai darsi per persi, ma bisogna giocare la

partita ognuno per quello che può dare”.