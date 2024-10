ASD Tennistavolo Abbadia: nel derby stravince la squadra “A”

Niente da fare per i giovanissimi della squadra “B” superati per 6-1

ABBADIA – Successo nel derby per la squadra “A” dell’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana: nella nella sede casalinga di Via Della Quadra del paese lariano ha vinto con il punteggio di 6 – 1 contro la squadra “B” in cui militano le giovani speranze della Società sportiva. Paolo Fumagalli con suo figlio Loris, nel doppio, hanno esordito con una vittoria a cui si sono aggiunti i due punti di Michele Lanfranconi e di Alberto Spagnolo; un punto per Simone Pugliese.

La giovanissima squadra “B” dell’Abbadia, ha registrato invece la sola vittoria dell’atleta Manuel Paduano contro Simone Pugliese, mentre a bocca asciutta sono restati Enzo Camarilla, Federico Rigamonti (in doppio), Luca Sacco e la giovanissima esordiente Sara Pancera.

Si attendono i risultati di campionato di ieri, sabato pomeriggio, in trasferta: in C2 a Saronno contro la Carepharm Ristaten; in D3 la squadra “B” impegnata a Cernusco con la squadra locale e per la “A” l’impegno a Caprino Bergamasco contro il “TT Sansone A”.