Basket DR1. Colpo Mandello, torna Ibrahim Niang

Ritorno a casa per Ibrahim Niang

Chiusa l’esperienza con la WBT Calolziocorte

MANDELLO DEL LARIO – Colpo a sorpresa per la Tecnoadda Mandello. La società lariana ha tesserato mercoledì scorso Ibrahim Niang, ala/centro che era in forza alla WBT Calolziocorte (Serie C). Per Niang è un ritorno a casa, visto che è un prodotto del vivaio arancioblu.

“È capitata quest’opportunità e l’abbiamo presa al volo – dichiara il dirigente Antonio Balatti –. Voglio ringraziare i dirigenti di Calolzio per aver lasciato libero il giocatore. Avevamo problemi nella rotazione dei lunghi e adesso siamo a posto”.

I problemi nel reparto erano sorti con il ritiro dall’attività agonistica di Daniele Balatti, capitano della formazione. L’ala/centro è stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo per un problema di salute.

Niang (1996/ 205 cm) è un lungo che ha disputato tutta la sua carriera nella Tecnoadda Mandello, ottenendo coi lariani la storica promozione in Serie C. Lo scorso settembre, con la retrocessione in Serie D1 della società mandellese, aveva scelto di passare alla WBT Calolziocorte. Suo fratello Saliou è attualmente un giocatore dell’Aquila Basket Trento, in Serie A.