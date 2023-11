Basket DR1. Mandello, coach Federico Tocalli si è dimesso

Fatale la sconfitta di venerdì scorso contro Appiano

Promosso il vice-allenatore Francesco Spandrio

MANDELLO DEL LARIO – Coach Federico Tocalli non è più l’allenatore della Tecnoadda Mandello. L’allenatore di origine valtellinese si era dimesso al temine della sconfitta subita venerdì scorso contro l’Indipendente Appiano ma la notizia è stata annunciata dalla società solo oggi.

“Vogliamo ringraziare Chicco per l’ottimo avoro fatto in tutti questi anni – dichiara il dirigente responsabile della prima squadra mandellese Antonio Balatti – speriamo che questa sua decisione possa servire alla squadra per reagire in vista del derby di venerdì prossimo contro la Civatese”.

L’ultima vittoria dei lariani in campionato risaliva esattamente a un mese fa, quando la Tecnoadda ha espugnato il campo della Sportiva Sondrio. Da lì in poi sono arrivate quattro sconfitte consecutive, tra cui quella incredibile in casa dell’ARS Rovagnate. Attualmente Mandello è nona in classifica con sei punti, a due sole lunghezze dall’ultimo posto, occupato da Sondrio e Rovagnate.

Al posto di coach Tocalli la società ha promosso il suo vice allenatore, coach Francesco Spandrio. “Chicco si è dimesso per dare una scossa alla squadra – dichiara l’allenatore – speriamo che la cosa possa essere utile e che si possa risalire la classifica, un passo alla volta”.