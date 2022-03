Basket Serie C. Mandello e Calolziocorte, doppio no

La Tecnoadda – in sette – disputa una buona gara contro la Marnatese

Le palle perse condannano l’Enginux alla sconfitta a Luino

MANDELLO – La Tecnoadda Mandello, con solo otto giocatori a referto, si batte bene contro la capolista U.S. Marnatese, venendo sconfitta con onore.

Mandello perde il lungo Ibrahim Niang poco prima della palla a due – positività al Covid – e quindi ha solo sette giocatori effettivi da schierare in campo, visto la presenza in panchina dell’infortunato Michele Crippa. La Marnatese ne approfitta per volare via nel primo quarto (11-27) e andare al riposo lungo con venti punti di margine (26-46).

Nel terzo quarto gli arancioblu hanno una reazione d’orgoglio. Spinti da un inarrestabile Stefano Radaelli – 32 punti! – i ragazzi di coach Federico Tocalli riescono a portare lo svantaggio sino alla singola cifra. La capolista non si fa prendere dal panico e riprende in mano la partita, vincendo col punteggio di 64-80.

“Complimenti ai ragazzi che non hanno mai mollato, ce la siamo giocata. Bravi tutti ad averci provato, nonostante sia praticamente due settimane che non ci alleniamo” dichiara coach Tocalli.

TECNOADDA MANDELLO – U.S. MARNATESE 64-80

PARZIALI: 11-27; 26-46; 52-64

MANDELLO: Radaelli 32, Melzi 11, Balatti 7, Crippa G. 6, De Gregorio 5, Lafranconi S., Lafranconi L., Crippa M. n.e. All. Tocalli.

LUINO – Trasferta varesina fatale alla Enginux Calolziocorte. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni cedono sul campo della Virtus Luino una partita in cui hanno inseguito per larghi tratti.

Primo quarto la partita su alti ritmi, con entrambe le squadre che tirano con buone percentuali (22-23). Nel secondo le difese lavorano meglio, Calolzio perde un po’ il filo e si ritrova cinque punti da recuperare all’intervallo (40-35).

Nel terzo quarto è sempre Luino a condurre la partita con un piccolo margine. Calolzio resta in scia ma non riesce a piazzare la zampata vincente anche per colpa di qualche errore di troppo ai tiri liberi e di quasi venti palle perse totali.

“Una partita piacevole, peccato per i tiri liberi e le palle perse, non abbiamo creduto fino in fondo alla possibilità di vincere” dichiara coach Angelo Mazzoleni.

VIRTUS LUINO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 72-64

PARZIALI: 22-23; 40-35; 56-48.

CALOLZIOCORTE: Meroni 9, Pirovano M. 3, Farinatti 15, Mazzoleni n.e, Pirovano N. 6, Rusconi 9, Fontana 4, Longhi 7, Galli R. n.e, Brown 11. All. Mazzoleni.