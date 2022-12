Basket Serie C Silver. Mandello sorride, battuta Appiano

I lariani chiudono con una vittoria il girone d’andata

“Vittoria importante, ma abbiamo sprecato troppo nel finale di gara”

MANDELLO – Importante vittoria casalinga per la Tecnoadda Mandello contro Appiano Gentile. Il lecchesi chiudono il girone d’andata con due vittorie nelle ultime tre partite e si rilanciano in classifica, agganciando proprio i rivali.

Mandello parte a fionda e guadagna rapidamente la doppia cifra di vantaggio (17-5). Appiano dimostra però di non essere venuta sul Lario in gita e chiude il primo quarto avanti (19-20), andando negli spogliatoi con due punti di vantaggio a metà incontro (34-36).

Nel terzo quarto sono ancora gli ospiti a farsi preferire (49-55) ma Mandello ha assolutamente bisogno di una vittoria e nell’ultima frazione rigira la partita come una frittata, chiudendo il match sul punteggio di 70-68.

21 punti per Stefano Radaelli, miglior marcatore del match. Doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi per Omar Longhi.

Contento a metà coach Federico Tocalli. “La solita partita giocata non bene, con pochi alti e molti bassi. Nel finale abbiamo sprecato dalla lunetta e con tre palle perse, vincendo solo di due punti quando avremmo potuto chiudere con uno scarto maggiore, anche pensando alla differenza canestri. In ogni caso salviamo il risultato, una vittoria fondamentale, e pensiamo già al girone di ritorno dove dovremo assolutamente chiudere fuori dagli ultimi quattro posti in classifica”.

TECNOADDA MANDELLO – INDIPENDENTE APPIANO 70-68

PARZIALI: 19-20, 34-36, 49-55

MANDELLO: Marrazzo 7, Ratti 6, Puglisi 8, Balatti 2, Longhi 14, Combi 5, Radaelli 21, Invernizzi 3, De Gregorio 4, Scala n.e, Lafranconi n.e. All. Tocalli.