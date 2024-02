Basket Serie DR1. Mandello, che scoppola!

Lariani mai in partita ad Appiano Gentile

Settimana prossima il derby contro la Civatese

MANDELLO DEL LARIO – Pessima prestazione della Tecnoadda Mandello. Impegnata sul campo dell’Indipendente Appiano, la squadra lariana ha disputato una pessima prestazione.

L’inizio di gara è assolutamente disastroso per la squadra di coach Francesco Spandrio. Il 23-5 del primo quarto sostanzialmente fa calare il sipario sulla partita, anche se Mandello prova comunque a tenere, andando negli spogliatoi con sedici punti da recuperare (36-20).

Nella ripresa Appiano dilata ulteriormente il vantaggio, condannando la Tecnoadda a una sconfitta con trenta punti di margine (81-51).

Due lecchesi in doppia cifra: Giacomo Marrazzo a quota 15 punti e Omar Longhi a dieci.

“Praticamente non siamo mai scesi in campo, il 23-5 del primo quarto dice tutto. La partita non aveva valore per la nostra classifica, ma questo non giustifica l’averla approcciata in questo modo” dichiara il dirigente Antonio Balatti.

I mandellesi saranno attesi settimana prossima dal derby contro l’Edilcasa Civatese.

INDIPENDENTE APPIANO – TECNOADDA MANDELLO 81-51

PARZIALI: 23-5, 36-20, 60-34

MANDELLO: Marrazzo 15, Longhi10, Puglisi 8, Nasatti 6, De Gregorio 5, Raimondo 4, Diagne 2, Melzi 1, Fagetti, All. Spandrio