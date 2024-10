Volley Colico avanti in Coppa Primavera, sabato l’esordio in campionato

Le ragazze di coach Borgnolo sabato 12 affronteranno la Picco Lecco in un derby tutto lecchese

Successo per l’Under 16 che trionfa nel prestigioso Trofeo di Lugano Open Season

COLICO – Settimana da incorniciare per le atlete del Volley Colico, che si preparano a vivere un momento cruciale della stagione. In attesa dell’inizio del campionato di serie C, previsto per sabato 12, quando affronteranno le rivali della Picco Lecco in un derby tutto lecchese, le ragazze di coach Borgnolo hanno già motivo di festeggiare. Grazie a una prestazione convincente, hanno conquistato l’accesso alla fase successiva della Coppa Primavera, chiudendo il girone con 14 punti, a soli due punti dalla capolista Barzanò, che ha ottenuto 16 punti, grazie a risultati diretti favorevoli.

Ma le soddisfazioni non si fermano qui. Domenica, le atlete Under 16 del Volley Colico hanno trionfato nel prestigioso Trofeo di Lugano Open Season, svoltosi presso le Palestre del Centro professionale di Trevano e Lamberteghi. Dopo un inizio un po’ incerto, le ragazze hanno trovato la giusta intesa e hanno dominato le partite, inclusa la finale, mostrando il frutto del lavoro di allenamento svolto negli ultimi mesi.

Il mister Mazzoccante si è detto particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti, sottolineando come il successo rappresenti una conferma del duro lavoro in palestra. Anche il neo-presidente Bergamini ha espresso la sua gioia per le prestazioni delle due squadre, congratulandosi con le atlete e auspicando che la stagione che sta per iniziare porti ulteriori successi e bel gioco per tutte, dal Minivolley alla Serie C. Bergamini ha messo in evidenza l’importanza delle amicizie e dei valori sportivi che si costruiscono attraverso l’attività di squadra, esperienze che le ragazze porteranno con sé anche negli anni a venire.

Con il campionato alle porte e i successi recenti, le atlete del Volley Colico si preparano a una stagione che promette di essere ricca di emozioni e di opportunità per dimostrare il loro valore.