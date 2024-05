33 podi nazionali per le atlete della Asd Rhythmics Gym

Protagoniste alla finale Nazionale del campionato CSI

“È stata una settimana piena di emozioni, adrenalina, ansia e soprattutto di grande soddisfazione”

MERATE – Le atlete della società meratese tornano a casa sventolando la bandiera tricolore e con un grande bottino! Coppe e medaglie a titolo nazionale conquistate nella finale Nazionale del campionato CSI svolta a Urbino dal 6 al 12 maggio.

“È stata una settimana piena di emozioni, adrenalina, ansia e soprattutto di grande soddisfazione per i traguardi conquistati – commentano le responsabili tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi – Una settimana dove il nostro legame con le ginnaste e le loro famiglie si è fortificato maggiormente. Vedere negli occhi delle nostre ginnaste l’emozione e sentire dagli spalti le urla di gioia delle loro mamme, papà, fratelli e nonni , ci fa tutt’ora emozionare. Tutto questo è stato possibile grazie al nostro lavoro di squadra insieme alle nostre tecniche Cereda Chiara, Ribolzi Chiara, Ceresoli Marika e il coreografo Valtolina Lorenzo. l’amore e la passione per questa disciplina e la voglia di fa crescere e migliorare sempre di più le nostre ginnaste per aiutarle a raggiungere questi importanti traguardi della vita, è la nostra forza e il nostro punto di incontro. Noi diciamo sempre: We are family… perché siamo realmente queste parole!”

Tutto l’organo direttivo della società si complimentata con tutto lo staff e le ginnaste

Podi individuali:

Ligas Ilenia oro classifica assoluta e oro al corpo libero.

Di Donna Asia argento corpo libero e bronzo classifica assoluta.

Zuliani Asia oro classifica assoluta e al corpo libero, bronzo alla fune.

Cirillo Sarah oro alla fune e bronzo classifica assoluta.

Amendola Ludovica bronzo assoluta e al corpo libero.

Ripamonti Camilla conquista tre titoli italiani nella classifica assoluta, al nastro e alla fune.

Cogo Elena bronzo classifica assoluta e alla fune.

Quinterio Agata conquista tre argenti nazionali nella classifica assoluta, nastro e fune.

Pena Quintana Ilenia bronzo al nastro.

Banfi Giulia bronzo alle clavette.

Perego Sofia bronzo alla fune.

Amendola Rebecca oro classifica assoluta, palla e bronzo alla fune.

Cogliati Angela oro alla fune.

Podi di coppia:

Cirillo Sarah e Zuliani Asia conquistano il titolo di Campionesse Italiane

Podi di squadra:

-Sala Elisa, Sala Arianna e Primavesi Martina conquistano due titoli italiani, oro nell’esercizio unico e oro classifica assoluta.

-Consonni Allegra,Pizzo Alyssa, Piacentini Beatrice, Polli Eleonora e

Valentini Aurora conquistano l’oro nell’unico, argento nella classifica assoluta e il bronzo nel misto.

– Ben Haddou Asya, Di Donna Asia, Facheris Gaia, Ligas Ilenia e Valenti Ludovica conquistano il bronzo Nazionale

Nella Top Ten d’italia:

per la squadra composta da Cazzaniga Valentina, Longhi Lucia, Mandelli Aurora e Massarotti Sofia le nostre ginnaste più piccole in gara.

Per la coppia Marca Diana e Veronese Alice, per le ginnaste individualiste, Varisco Rachele, Perego Ginevra, Sirtori Rebecca, Sala Arianna, Primavesi Martina, Valenti Ludovica